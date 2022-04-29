Календарь мероприятий на майские праздники 1-3 мая 2022 в Москве

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Россия, Москва, Тверская площадь Карта всех событий

Первые майские праздники в России продлятся с 1 по 3 мая. В этот период в столице традиционно пройдет множество интересных мероприятий. «Вечерняя Москва» собрала информацию о самых ярких вариантах.

Фестиваль «Московская весна»

Фестиваль «Московская весна» продлится с 30 апреля до 10 мая. За эти дни на его площадках пройдет более 1450 мастер-классов и состоится более 580 выступлений артистов. Каждый посетитель сможет найти для себя что-то интересное. Для удобства москвичей мероприятия фестиваля разделены на тематические блоки: кулинария, история, музыка, экология, спорт и другие.

В рамках «Московской весны» можно научиться готовить блюда zero-waste, создать свой шедевр на весенних пленэрах, попробовать себя в роли вокалиста в студии звукозаписи и научиться танцевать уличные танцы.

Отдельное внимание в программе фестиваля отводится подготовке ко Дню Победы. Так, начиная с 2 мая жители столицы смогут написать письма для ветеранов и создать поздравительные открытки для них своими руками.

Сакура и магнолии в «Аптекарском огороде»

С 9 апреля до 5 июня в ботаническом саде «Аптекарский огород» проходит Весенний фестиваль цветов. В начале мая там цветут экзотические магнолии, черешни, миндаль, черемуха, яблони, груши и сливы. В этом месяце посетители «Аптекарского огорода» смогут увидеть сразу три вида сакуры, в том числе и оригинальную японскую сакуру, привезенную в Москву со склонов Фудзиямы.

Кроме того, к 9 мая в ботаническом саду окончательно расцветут тюльпаны. Красочные «ковры» из весенних цветов будут радовать гостей в течение двух следующих недель.

День весны и труда в Москино

Сеть кинотеатров Москино предлагает провести майские праздники за просмотром культовых советских фильмов. На многочисленных площадках москвичам покажут любимые фильмы Александра Митты, Василия Шукшина, Александра Роу и других выдающихся режиссеров. Все фильмы демонстрируются с пленки Москино.

Например, 1 мая в кинотеатре «Космос» можно будет посмотреть экранизацию повести Гоголя «Майская ночь, или Утопленница». В этой картине юмор и жизнелюбие уживаются с мистицизмом и тайной.

День Солнца в Дарвиновском музее

3 мая в Дарвиновском музее отметят Международный день Солнца. Его стоит посетить, чтобы пополнить копилку своих знаний о дневной звезде и научиться использовать ее энергию более грамотно. Это событие отлично подойдет для семейного досуга с детьми.

Мероприятие откроется интерактивным занятием, посвященным рассказу о пользе солнечного света. После этого юные посетители примут участие в викторине «Звездная игротека» и других любопытных активностях. Каждый посетитель сможет изготовить пушистого солнечного зайчика своими руками в рамках творческого мастер-класса.

Выставка «Московский изразец»

До 15 мая можно успеть посетить выставку «Московский изразец» в музее-заповеднике «Коломенское». Экспозиция рассказывает о развитии изразцового искусства в России с XV века. Коллекция изразцов в «Коломенском» удивляет своими масштабами: она насчитывает около 16 тысяч изразцов — керамических декоративных плиток для украшения фасадов зданий и печей.

Одним из самых ценных экспонатов, представленных на выставке, считается изразцовый камин Врубеля. Также здесь можно увидеть необычные изразцы советской эпохи, например, керамическую плитку с портретом Максима Горького.