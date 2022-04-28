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«Макет Москвы» будет работать по обычному расписанию в майские праздники

Георгий Соланович

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«Макет Москвы» будет работать по обычному расписанию в майские праздники
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ в майские праздники будет работать по обычному графику — с 10:00 до 20:00. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 28 апреля.

Глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин добавил, что в выходные дни светотехнические шоу в павильоне будут запускать каждые полчаса. Так, в 11:00 начнется первое представление — «Мегаполис Москва», а в 19:30 последнее — «Лучший город Земли».

— Отдельно хочу пригласить всех 9 мая: только раз в году в честь Победы в Великой Отечественной войне в павильоне можно увидеть восьмиминутный ролик «День Победы». Его премьера состоялась в 2020 году, и с тех пор в этот день павильон посещает не менее трех тысяч москвичей и гостей столицы, — заявил Левкин.

4 и 11 мая павильон будет закрыт для посещения. Посмотреть подробное расписание можно на сайте «Макета Москвы», передает официальный сайт мэра столицы.

До этого сообщалось, что мобильное приложение «Макет Москвы» скачали более 30 тысяч раз с начала его запуска в феврале 2022 года.

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