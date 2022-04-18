Мобильное приложение «Макет Москвы» скачали более 30 тысяч раз с момента запуска

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Мобильное приложение «Макет Москвы» скачали более 30 тысяч раз с начала его запуска в феврале 2022 года. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Мобильное приложение «Макет Москвы», которое стало доступно москвичам в феврале текущего года, за это время скачали более 30 тысяч раз, — рассказал он.

Данный сервис позволяет прослушать аудиоэкскурсии о Москве и истории создания макета, принять участие в интерактивных викторинах, узнать свежие новости и анонсы предстоящих событий.

Помимо этого, у горожан появилась возможность заранее записаться на экскурсию в павильон «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, что 9 февраля у столичного павильона «Макет Москвы» на ВДНХ появилось собственное мобильное приложение. Оно доступно в онлайн-маркетах AppStore и Google Play.

Уточняется, что всего павильон ежегодно посещают сотни тысяч человек, а за январь текущего года его посетили 14 675 человек. Там прошло 66 экскурсий.