Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мобильное приложение «Макет Москвы» скачали более 30 тысяч раз с момента запуска

Араз Салехов

Город
Мобильное приложение «Макет Москвы» скачали более 30 тысяч раз с момента запуска
Фото: Depositphotos

Мобильное приложение «Макет Москвы» скачали более 30 тысяч раз с начала его запуска в феврале 2022 года. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Мобильное приложение «Макет Москвы», которое стало доступно москвичам в феврале текущего года, за это время скачали более 30 тысяч раз, — рассказал он.

Данный сервис позволяет прослушать аудиоэкскурсии о Москве и истории создания макета, принять участие в интерактивных викторинах, узнать свежие новости и анонсы предстоящих событий.

Помимо этого, у горожан появилась возможность заранее записаться на экскурсию в павильон «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, что 9 февраля у столичного павильона «Макет Москвы» на ВДНХ появилось собственное мобильное приложение. Оно доступно в онлайн-маркетах AppStore и Google Play.

Уточняется, что всего павильон ежегодно посещают сотни тысяч человек, а за январь текущего года его посетили 14 675 человек. Там прошло 66 экскурсий.

Читайте также:
Сергей Левкин Москва Мобильные приложения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Шаманов
Владимир Шаманов

Герои защитят государство

Анатолий Валетов
Анатолий Валетов

Всегда готовы оказать поддержку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Все мнения
О проекте