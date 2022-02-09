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Появилось мобильное приложение «Макет Москвы»

Михаил Алимов

Город
Появилось мобильное приложение «Макет Москвы»
Фото: Pixabay

У столичного павильона «Макет Москвы» на ВДНХ появилось собственное мобильное приложение. Оно доступно в онлайн-маркетах AppStore и Google Play. Об этом в среду, 9 февраля, заявил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— Безусловно, увидеть все своими глазами, поуправлять подсветкой объектов на макете, вживую пообщаться с экскурсоводом, получить незабываемые эмоции от светотехнических шоу — все это не заменит онлайн-продукт, но, думаю, приложение найдет своих почитателей, — рассказал он.

По его словам, с помощью приложения можно записаться на экскурсию по павильону, узнать о планируемых мероприятиях и световых шоу, воспользоваться аудиогидом, а также принять участие в викторине. Всего павильон ежегодно посещают сотни тысяч человек, а за январь текущего года его посетили 14 675 человек. Там прошло 66 экскурсий, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Левкин заявил, что на Сиреневой аллее ВДНХ в павильоне «Макет Москвы» стала доступна новая видеоэкскурсия об истории столичных театров, которая длится 33 минуты. По его словам, текст читают видные деятели театрального искусства. Он сопровождается видеорядом на экране, а на макете с помощью прожекторов показываются объекты, о которых идет речь.

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