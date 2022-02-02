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Видеолекция об истории столичных театров дополнила экскурсионную программу павильона «Макет Москвы»

Михаил Алимов

Город
Видеолекция об истории столичных театров дополнила экскурсионную программу павильона «Макет Москвы»
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На Сиреневой аллее ВДНХ в павильоне «Макет Москвы» стала доступна новая видеоэкскурсия об истории столичных театров, которая длится 33 минуты. Об этом в среду, 2 февраля, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, текст читают видные деятели театрального искусства. Он сопровождается видеорядом на экране, а на макете с помощью прожекторов показываются объекты, о которых идет речь. Посетить их можно только по предварительной записи. Максимальное количество посетителей за раз не должно превышать 20 человек, а все мероприятия проходят с соблюдением эпидемических ограничений, передает пресс-служба департамента.

До этого сообщалось, что более 220 тысяч жителей и гостей столицы посетили павильон «Макет Москвы» на Выставке достижений народного хозяйства в 2021 году. Специалисты провели свыше 600 экскурсионных мероприятий и ответили на вопросы порядка 200 тысяч человек.

С 22 ноября по 6 декабря павильон «Макет Москвы» на ВДНХ закрыли для актуализации. В него внесли изменения, произошедшие в столице со времен его установки. Помимо него, в павильоне обновили светотехнические шоу и материалы, которые используют во время лекций.

14 декабря павильон возобновил работу в привычном режиме.

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