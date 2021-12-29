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Свыше 220 тысяч человек посетили павильон «Макет Москвы» на ВДНХ в 2021 году

Виктория Сикерина

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Итоги — 2021
Город
Свыше 220 тысяч человек посетили павильон «Макет Москвы» на ВДНХ в 2021 году
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Более 220 тысяч жителей и гостей столицы посетили павильон «Макет Москвы» на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в 2021 году. Об этом рассказал руководитель городского Департамента градостроительной политики Сергей Левкин в среду, 29 декабря.

Он отметил, что в уходящем году специалисты провели свыше 600 экскурсионных мероприятий и ответили на вопросы порядка 200 тысяч человек.

Так, например, 20 сентября этого года миллионный гость посетил «Макет Москвы» на ВДНХ. Им стала Юлия Беркутова, пришедшая посмотреть на уникальный арт-объект со своей семьей.

Также в честь четырехлетия павильона «Макет Москвы» в его пространстве 2 и 3 октября прошли концерты и светотехническое шоу. Посетители смогли рассмотреть миниатюры столичных зданий, расположенных в историческом центре города, при помощи специальных сенсорных панелей и посетить постоянно действующую фотоэкспозицию.

С 22 ноября по 6 декабря павильон «Макет Москвы» на ВДНХ закрыли для актуализации. В него внесли изменения, произошедшие в столице со времен его установки. Помимо него, в павильоне обновили светотехнические шоу и материалы, которые используют во время лекций.

14 декабря павильон возобновил работу в привычном режиме.

Накануне Выставка достижений народного хозяйства традиционно пригласила москвичей на зимние мероприятия в своих павильонах.

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