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Павильон «Макет Москвы» отметит четырехлетие праздничной программой

Илья Ашуров

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Павильон «Макет Москвы» отметит четырехлетие праздничной программой
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства, Сиреневая аллея Карта всех событий

В честь четырехлетия павильона «Макет Москвы», который расположен на Сиреневой аллее ВДНХ, в его пространстве 2 и 3 октября пройдут концерты и светотехническое шоу. Об этом в пятницу, 1 октября, рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Помимо развлекательной программы, зрители увидят основной экспонат выставочного центра — уникальную копию центральной части города площадью 429 квадратных метров, на которых размещены 23 тысячи зданий и сооружений, воссозданных с абсолютной точностью в масштабе 1:400, — отметил глава ведомства.

По его словам, посетители смогут рассмотреть миниатюры столичных зданий, расположенных в историческом центре города, при помощи специальных сенсорных панелей. Также гости павильона смогут посетить постоянно действующую фотоэкспозицию.

Павильон «Макет Москвы» был открыт 3 октября 2017 года. С момента открытия его посетили свыше одного миллиона человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

20 сентября миллионный гость посетил «Макет Москвы» на ВДНХ. Им стала Юлия Беркутова, пришедшая посмотреть на уникальный арт-объект со своей семьей.

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