ВНДХ пригласила жителей столицы на зимние выставки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

ВДНХ традиционно приглашает москвичей на зимние мероприятия в своих павильонах.

Так, например, в центре «Космонавтика и авиация» все желающие смогут посетить выставку «Федор Конюхов: человек может все!», которая покажет посетителям артефакты знаменитого путешественника. Посетить экспозицию можно будет до 31 января следующего года.

В павильоне № 67 «Карелия» представлена выставка Политехнического музея «Жизнь с вирусами». Гости смогут узнать больше об эпидемиях, которые происходили в истории, а также познакомятся с эффективными способами борьбы с ними. Посетить выставку можно до 10 января.

24 декабря в павильоне «Рабочий и колхозница» откроется выставка «Ф-1: феноменально первый. Атомный проект, который изменил мир», посвященная истории создания первого в СССР атомного реактора. Пять тематических разделов выставки расскажут о строительстве прибора, о его предназначении и значимости в истории России.

О других мероприятиях, которые пройдут на ВДНХ текущей зимой, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

24 декабря на ВДНХ открылась выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона», посвященная культуре Древнего Египта. Экспозиция приурочена к столетию знаменательной даты: в 1922 году британский археолог Говард Картер обнаружил гробницу Тутанхамона.

Посетители увидят более ста экспонатов — точных копий вещей, обнаруженных в легендарной гробнице фараона. Гостей ждут блеск и величие царских драгоценностей, непривычные предметы быта, золотая парадная колесница, статуи богов, магические украшения царской мумии, саркофаги, самый известный бюст Нефертити и погребальная маска Тутанхамона.