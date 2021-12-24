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Выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона» открылась на ВДНХ

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона» открылась на ВДНХ
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства, Главная аллея Карта всех событий

ВДНХ представляет выставку «Сокровища гробницы Тутанхамона», посвященную культуре Древнего Египта. Экспозиция приурочена к столетию знаменательной даты: в 1922 году британский археолог Говард Картер обнаружил гробницу Тутанхамона.

Посетители увидят более ста экспонатов — точных копий вещей, обнаруженных в легендарной гробнице фараона. Гостей ждут блеск и величие царских драгоценностей, непривычные предметы быта, золотая парадная колесница, статуи богов, магические украшения царской мумии, саркофаги, самый известный бюст Нефертити и погребальная маска Тутанхамона.

«Сокровища гробницы Тутанхамона» — образовательно-развлекательный проект, который представляет собой увлекательное путешествие в сопровождении экскурсоводов. Участников проведут по местам раскопок и позволят почувствовать себя настоящими археологами.

Выставка открыта до 31 августа 2022 года, сообщается на сайте ВДНХ.

А в музее декоративного искусства до 19 января открыта выставка «Новогодняя история игрушек». Экспозиция обращается к образам новогодних игрушек прошлого и продолжает их жизнь: физическую — в современных изделиях по старинным технологиям; умозрительную, воображаемую — в работах художников.

Перед зрителями предстанут образы елочных игрушек, которые оживают, как в игре ребенка: ватные мишки, девочки и мальчики на холстах прогуливаются, играют в снежки, разглядывают свое отражение в зеркале, танцуют.

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