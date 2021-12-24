Выставка «Новогодняя история игрушек» открылась в Музее декоративного искусства

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Делегатская улица, 3с1 Карта всех событий

Всероссийский музей декоративного искусства представляет выставку «Новогодняя история игрушек», объединяющую живописные работы воронежских художников Виталия Мартыненко и Нади Козининой и современные изделия, созданные на мануфактуре «Московская игрушка» по старинным образцам.

Экспозиция обращается к образам новогодних игрушек прошлого и продолжает их жизнь: физическую — в современных изделиях по старинным технологиям; умозрительную, воображаемую — в работах художников.

Перед зрителями предстанут образы елочных игрушек, которые оживают, как в игре ребенка: ватные мишки, девочки и мальчики на холстах прогуливаются, играют в снежки, разглядывают свое отражение в зеркале, танцуют.

Все работы созданы специально к выставке «Новогодняя история игрушек».

Выставка открыта до 19 января 2022 года, сообщается на сайте музея.

В музее «Садовое кольцо» 3 декабря открылась выставка «Новогодняя сказка в зимнем лесу». Посетители увидят акварельные произведения искусства художницы Анастасии Куровой на тему русской зимы. Красив зимний лес, когда вся природа играет своими красками. Художник воспевает красоту зимы на рассвете, ночью, при теплом закатном солнце и днем, когда снег особенно слепит своей белизной.

А Дарвиновский музей покажет выставку «Где растут шишки?», которая расскажет о значении шишек не только в человеческой культуре и быту, но и в развитии жизни на нашей планете. Посетители увидят шишки разнообразных форм и размеров, а также узнают интересные факты и полезные кулинарные рецепты, посмотрят на старинные гравюры и фотографии.