Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Выставка «Новогодняя сказка в зимнем лесу» откроется в музее «Садовое кольцо»

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Новогодняя сказка в зимнем лесу» откроется в музее «Садовое кольцо»
Фото: Pixabay
Россия, Москва, проспект Мира, 14с10 Карта всех событий

Музей «Садовое кольцо» представляет выставку «Новогодняя сказка в зимнем лесу». Экспозиция содержит работы художницы Анастасии Куровой.

Посетители увидят акварельные произведения искусства на тему русской зимы. Красив зимний лес, когда вся природа играет своими красками. Художник воспевает красоту зимы на рассвете, ночью, при теплом закатном солнце и днем, когда снег особенно слепит своей белизной. Несколько работ посвящены природе Кавказа в акварельной серии «Адыгея».

Кроме того, в экспозиции представлены мозаичные работы. Так, мозаика «Рождественская сказка» показывает уникальную технику, когда мастер использует не только привычную для мозаичных работ смальту, но и перламутр и гальку. А мозаика «Вечереет» исполнена в классической технике с использованием мрамора.

Выставка открыта с 3 декабря по 9 января 2022 года, сообщается на сайте музея.

С 25 ноября Музей А. Н. Скрябина открывает выставку-ярмарку «Дары волхвов». Гостей музея ждет настоящая шкатулка с елочными украшениями и подарками.

Зимние праздники всегда были очень необычным временем для семьи Скрябиных. Они включали в себя и Рождество, и Новый год, и День рождения Александра Николаевича, поэтому «рождественская суета» дому Скрябина близка.

На выставке-ярмарке будут представлены живопись, графика, открытки, елочные украшения.

Читайте также:
Музеи Выставки Новый год
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Отец — основа для семьи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Все мнения
О проекте