Выставка «Новогодняя сказка в зимнем лесу» откроется в музее «Садовое кольцо»

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Музей «Садовое кольцо» представляет выставку «Новогодняя сказка в зимнем лесу». Экспозиция содержит работы художницы Анастасии Куровой.

Посетители увидят акварельные произведения искусства на тему русской зимы. Красив зимний лес, когда вся природа играет своими красками. Художник воспевает красоту зимы на рассвете, ночью, при теплом закатном солнце и днем, когда снег особенно слепит своей белизной. Несколько работ посвящены природе Кавказа в акварельной серии «Адыгея».

Кроме того, в экспозиции представлены мозаичные работы. Так, мозаика «Рождественская сказка» показывает уникальную технику, когда мастер использует не только привычную для мозаичных работ смальту, но и перламутр и гальку. А мозаика «Вечереет» исполнена в классической технике с использованием мрамора.

Выставка открыта с 3 декабря по 9 января 2022 года, сообщается на сайте музея.

С 25 ноября Музей А. Н. Скрябина открывает выставку-ярмарку «Дары волхвов». Гостей музея ждет настоящая шкатулка с елочными украшениями и подарками.

Зимние праздники всегда были очень необычным временем для семьи Скрябиных. Они включали в себя и Рождество, и Новый год, и День рождения Александра Николаевича, поэтому «рождественская суета» дому Скрябина близка.

На выставке-ярмарке будут представлены живопись, графика, открытки, елочные украшения.