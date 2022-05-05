Календарь мероприятий на майские праздники 7-10 мая 2022 в Москве

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Котельническая набережная Карта всех событий

Майские праздники, приуроченные ко Дню Победы, продлятся с 7 по 10 мая. В этот период в столице традиционно пройдет множество интересных мероприятий. «Вечерняя Москва» собрала информацию о самых ярких вариантах.

Маркет «4 сезона»

Маркет hand-made-изделий «4 сезона» пройдет 7 и 8 мая в фуд-молле «ДЕПО». В рамках фестиваля свои эксклюзивные работы представят 150 умельцев со всей России. Посетители смогут приобрести авторские украшения, экокосметику, дизайнерскую одежду и декоративные вещи для создания домашнего уюта. Это событие придется по вкусу творческим людям, фантазерам, любителям необычных вещей и оригинальных решений.

На площадке маркета будет работать фуд-корт с полезным меню. Вход на площадку фестиваля бесплатный.

Лекция в высотке на Котельнической

7, 8, 9, 10 мая москвичи смогут услышать лекции о высотке на Котельнической набережной. Примечательно, что их проведут прямо в знаменитом сталинском «небоскребе». Посетители узнают об истории здания, находясь под звездой шпиля высотки. Отсюда открывается замечательный вид на столицу: Кремлевский ансамбль, Москву-реку, современный комплекс «Москва-Сити» и другие достопримечательности.

Во время лекции гости будут пить чай вприкуску с угощениями и общаться. Тот, кто не боится высоты, сможет выйти на один из балконов Котельнической высотки. Попасть на лекцию можно, заранее купив билет.

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Майские праздники на смотровой площадке «Panorama 360»

С 1 по 8 мая на смотровой площадке «Panorama 360» каждый день будут проводиться праздничные мероприятия: шоу, мастер-классы, прогулки и танцы. Посетители окажутся на 89-м этаже (высота 327 метров над землей), чтобы полюбоваться на панораму Москвы, побывать в самом высоко расположенном музее мороженого и продегустировать это лакомство.

Символом обзорной площадки является белый медведь по имени Панорамыч. На протяжении первой майской недели он будет показывать гостям красочное шоу. А по вечерам москвичей ждет зажигательная программа «Танцы с Панорамычем после спячки».

Тюльпаны в «Аптекарском огороде»

Как правило, пик цветения тюльпанов в ботаническом саду «Аптекарский огород» приходится на День Победы. Этим красочным зрелищем можно полюбоваться в рамках ежегодного Весеннего фестиваля цветов. Период активного цветения продлится в течение двух недель.

Кроме тюльпанов, в начале мая в «Аптекарском огороде» цветут сакура, яблони, груши, сливы и другие растения.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Праздничный концерт «Память сердца»

10 мая в Детском музыкальным театре имени Н. Сац пройдет концерт «Память сердца», приуроченный ко Дню Победы. В рамках двухчасового музыкального театрализованного шоу прозвучат военные песни в исполнении молодых артистов. Режиссер спектакля — лауреат Премии правительства России Валерий Меркулов. Постановка напоминает о случившемся в годы Великой Отечественной войны и убеждает зрителя в том, что память об этих событиях живет в сердце каждого из нас.

Речные прогулки по Москве-реке

В Москве ежедневно проводятся речные прогулки на любой вкус. Как правило, теплоходы отплывают от парка «Зарядье» и отправляются в путешествие по речному центру столицы. Стоимость самых бюджетных вариантов начинается от 300 рублей.

Для ценителей роскоши доступны так называемые «гранд-круизы» с изысканным ужином и живой музыкой. Любители необычного досуга смогут отправиться в «бургер-круиз» — это оригинальное речное путешествие включает прием пищи с блюдами уличной кухни. Также на теплоходах проходят вечеринки и дискотеки.

9 мая москвичи смогут отправиться на речную прогулку на панорамном теплоходе «Прага». С его палубы будет прекрасно виден праздничный салют в честь Дня Победы.