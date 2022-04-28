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Музей Победы изменит график работы в майские праздники

Юлия Курганова

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Музей Победы изменит график работы в майские праздники
Фото: shutterstock
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В майские праздники у Музея Победы изменится график работы. С 1 по 10 мая он будет открыт без выходных. Главное здание музея работает с 10:00 до 22:00. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Школьники до 16 лет смогут бесплатно побывать в музее. 9 мая вход будет бесплатным для всех желающих. В День Победы музей будет работать с 10:00 до 20:00.

В праздничные дни сотрудники музея подготовили большую программу — концерты, спектакли и кинопоказы. Гости увидят экспозицию «Подвиг Армии» с диорамным комплексом, который рассказывает об основных сражениях Великой Отечественной войны.

Также посетители смогут побывать на экскурсиях по экспозициям «Битва за Москву. Первая Победа!» и «Подвиг Народа». Действуют выставки «Обыкновенный нацизм», «Реликвии Победы» и «Война: день за днем».

Выставка к 125-летию создателя ППШ-41 открылась в Музее Победы. На ней представлены раритеты, которые рассказывают о конструкторе Георгии Шпагине. Представленные экспонаты находятся в музейном пространстве «Подвиг народа» в рамках выставочного проекта «Герои тыла».

Праздники изменение графика работы Музей Победы
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