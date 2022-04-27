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Выставка к 125-летию создателя ППШ-41 открылась в Музее Победы

Антон Махов

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Выставка к 125-летию создателя ППШ-41 открылась в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы открыли выставку в честь 125-летия легендарного советского оружейника Георгия Шпагина, создателя пистолета-пулемета ППШ-41. Об этом сообщила пресс-служба учреждения в среду, 27 апреля.

На выставке представлены раритеты, которые рассказывают о конструкторе. Представленные экспонаты находятся в музейном пространстве «Подвиг народа» в рамках выставочного проекта «Герои тыла».

Среди них — пистолет-пулемет Шпагина, или ППШ-41, военные фотографии, спецлитература и наставления по стрелковому делу. Проект является частью большой экспозиции «Подвиг народа» в разделе «Промышленность». Посетить ее можно только в составе экскурсии. В рамках экскурсий посетители также увидят воссозданное пространство заводского цеха, где размещена поточная линия по сборке ППШ-41.

До этого стало известно, что Музей Победы станет участником благотворительной акции «День в музее». В ее рамках военнослужащие и члены их семей, ветераны, представители молодежных организаций, волонтеры, многодетные семьи смогут бесплатно посетить экспозиции музея. Такая возможность им будет предоставлена в определенные дни.

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