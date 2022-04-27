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Музей Победы присоединился к акции «День в музее»

Юлия Курганова

Город
Музей Победы присоединился к акции «День в музее»
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы станет участником благотворительной акции «День в музее». В ее рамках военнослужащие и члены их семей, ветераны, волонтеры, представители молодежных организаций и многодетные семьи смогут бесплатно посетить залы и экспозиции музея. Такая возможность им будет предоставлена в определенные дни при предъявлении удостоверений. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Гостей приглашают посетить экспозицию «Подвиг Армии», пять разделов которой посвящены каждому году войны — с 1941 по 1945. Это приграничные сражения, оборона Москвы, контрнаступление под столицей, Сталинградская битва и операция «Кольцо», битва за Кавказ, блокада Ленинграда, Курская битва, форсирование Днепра, изгнание врага с территории СССР, освобождение Европы, битва за Берлин и война с Японией.

В экспозиции представлены более 400 раритетов, в том числе реликвии, которые принадлежали легендарным полководцам — Г.К. Жукову, К.А. Мерецкову, В.Д. Соколовскому, И.С. Коневу, Б. Тито, С.К. Тимошенко, А.И. Еременко и другим военачальникам.

Экспозиция включает в себя мультимедийное оборудование, подвижные модели техники и интерактивные карты. Также в нее входит уникальный диорамный комплекс, рассказывающий о шести основных сражениях Великой Отечественной войны.

Посетители смогут побывать в Зале Исторической Правды, мультимедийной экспозиции «Лица Победы», величественных Зале Памяти и Скорби, Зале Полководцев, Зале Славы, где смогут посмотреть свето-звуковую инсталляцию «Дорога к Победе».

Кроме того, гости увидят художественные и тематические выставки, которые работают в музее, и познакомятся с экспозицией «Мир после войны».

Более подробную информацию об акции можно будет узнать на сайте музея и в соцсетях площадки по хэштегам #деньвмузее, #МинкультурыРоссии.

Музей Победы подготовил специальную программу в первые майские выходные. Москвичей и гостей столицы пригласили на мероприятия, которые пройдут в рамках праздничной программы с 30 апреля по 3 мая в музее. Так, посетители смогут бесплатно побывать на концертах патриотической песни и творческих постановках.

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