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Музей Победы подготовил специальную программу в первые майские выходные

Анастасия Колоскова

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Музей Победы подготовил специальную программу в первые майские выходные
Фото: shutterstock
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Москвичей и гостей столицы пригласили на мероприятия, которые пройдут в рамках праздничной программы с 30 апреля по 3 мая в Музее Победы. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе учреждения во вторник, 26 апреля.

Так, посетители смогут бесплатно побывать на концертах патриотической песни и творческих постановках. Кроме того, они смогут посмотреть фильмы о войне, которые покажут в рамках Майского фестиваля правильного кино в кинотеатре «Поклонка».

Для бесплатного просмотра кинокартин необходима предварительная регистрация, уточнили в музее. При этом 30 апреля в 14:10 в зале Полководцев состоится праздничный концерт в рамках патриотического фестиваля детского творчества «Журавли Победы».

Помимо этого, 1 мая в 14:10 прозвучат песни военных лет в исполнении духового оркестра Академии имени Маймонида. Праздничная программа продолжится 2 мая в 13:30 концертом, который будет посвящен 77-й годовщине Великой Победы, в зале Полководцев.

В 16:00 там же юные участники фестиваля «Журавли Победы» исполнят песни «о родном крае, весне и Победе». В зале «Жуков» посетители музея смогут посмотреть творческую постановку «Летят письма с фронта...». А 3 мая в 15:00 всех желающих ждут на концерте клуба авторской военно-патриотической песни «Ветер Победы».

21 апреля в Музее Победы открылся новый экспозиционный проект «Легенды кино». В экспозицию, которую развернули в фойе кинотеатра «Поклонка» на площади более 200 квадратных метров, вошло свыше 100 экспонатов. Темой проекта стала история кино в военные годы.

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