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Выставка «Легенды кино» открылась в Музее Победы 

Анастасия Колоскова

Город
Выставка «Легенды кино» открылась в Музее Победы 
Фото: пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 21 апреля открылся новый экспозиционный проект «Легенды кино», бесплатно ознакомиться с которым могут все желающие. Об этом сообщила пресс-служба музея.

В экспозицию, развернувшуюся в фойе кинотеатра «Поклонка» на площади более 200 квадратных метров, вошло свыше 100 экспонатов. Темой проекта стала история кино в военные годы. Посетители выставки узнаю, как снимались документальные и художественные киноленты во время Великой Отечественной войны, и какие задачи был призван в то время решать кинематограф. Фотографии и документы отражают процесс съемок известных советских фильмов. Гости экспозиции также смогут рассмотреть киноаппаратуру, которая использовалась в середине ХХ века. Среди экспонатов — монтажный стол, склеечный пресс, камера и другая техника. Также на выставке представлены афиши легендарных советских фильмов. Часть материалов можно увидеть в оцифрованном виде.

Фото: пресс-служба Музея Победы
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Фото: пресс-служба Музея Победы
Фото: пресс-служба Музея Победы
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Фото: пресс-служба Музея Победы
Фото: пресс-служба Музея Победы
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Фото: пресс-служба Музея Победы
Фото: пресс-служба Музея Победы
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Фото: пресс-служба Музея Победы
Фото: пресс-служба Музея Победы
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Фото: пресс-служба Музея Победы
Фото: пресс-служба Музея Победы
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Фото: пресс-служба Музея Победы
Фото: пресс-служба Музея Победы
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Фото: пресс-служба Музея Победы

Экспозиционный проект создавался Музеем Победы совместно с Музеем кино, студией «Военфильм», музея киноаппаратуры «Пространство Кинап».

Накануне в Музее Победы объявили об открытии выставки «Обыкновенный нацизм».

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