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Выставка «Обыкновенный нацизм» открылась в Музее Победы

Араз Салехов

Город
Выставка «Обыкновенный нацизм» открылась в Музее Победы
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы объявили об открытии выставки «Обыкновенный нацизм». Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в пресс-службе музея.

— В рамках экспозиции гости увидят подлинные экспонаты из Германии конца 1930-х — начала 1940-х годов, которые демонстрируют зарождение и развитие нацистской идеологии, показывают кровавые расправы над жителями Украины, совершенные нацистами и их приспешниками в годы Великой Отечественной, — говорится в сообщении.

На выставку могут попасть только совершеннолетние граждане.

Более 200 подлинных экспонатов рассказывают об истории возникновения и развития украинского варианта нацизма с момента его зарождения до наших дней. Выставка будет работать до 17 июля 2022 года, говорится в релизе.

Также стало известно, что 20 апреля в Музее Победы состоится открытый урок «Авиационная промышленность в годы Великой Отечественной войны».

Спикером выступит преподаватель московской школы № 760 имени А. П. Маресьева Сергей Саратов. Он расскажет о значении самолетостроения в годы Великой Отечественной войны и вкладе конструкторов авиации. Также гости лекции узнают о роли наркома авиации Алексея Шахурина в решении оборонных задач.

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