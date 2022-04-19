Музей Победы расскажет об авиационной промышленности в годы Великой Отечественной войны

Фото: Пресс-служба ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

20 апреля в Музее Победы состоится открытый урок «Авиационная промышленность в годы Великой Отечественной войны». Об этом сообщили в пресс-службе музея во вторник, 19 апреля.

— Встреча пройдет в рамках работы выставки «Небо Родины» в зале «Школьный Музей Победы», — говорится в сообщении.

Спикером выступит преподаватель московской школы № 760 имени А. П. Маресьева Сергей Саратов. Он расскажет о значении самолетостроения в годы Великой Отечественной войны и вкладе конструкторов авиации. Также гости лекции узнают о роли в решении оборонных задач наркома авиации Алексея Шахурина.

Урок начнется в 14:20 для учащихся школы № 760 им. А. П. Маресьева. Отмечается, что посетители Музея Победы могут бесплатно присоединиться к занятию.

Накануне Музей Победы сообщил, что 19 апреля стартует выставка «Обыкновенный нацизм». Она посвящена истории возникновения и развития украинского варианта нацизма.