Куда сходить с ребенком на майских праздниках — 2022 в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Во второй половине майских праздников в столице будет проводиться большое количество мероприятий, которые можно посетить с детьми. «Вечерняя Москва» собрала самые интересные из них.

Посетить выставку авторских кукол и игрушек

Выставка «Праздник кукол. Кремль в Измайлово» проходит с 1 по 8 мая ежедневно с 11 до 18 часов. Там можно не только посмотреть на авторские куклы и игрушки, но и поучаствовать в мастер-классах по росписи деревянных и фарфоровых кукол и игрушек, а также масок из папье-маше. Мастер-классы рассчитаны на детей от пяти лет и взрослых.

Выставка пройдет в культурно-развлекательном комплексе «Кремль в Измайлово» в зале «Арт-Кремль». Стоимость посещения составит 100 рублей, билет можно приобрести на сайте Измайловского кремля или купить на входе.

Посмотреть на морских обитателей

С 5 по 10 мая у москвичей и гостей столицы есть возможность увидеть впечатляющие открытые тренировки в Москвариуме: на водной сцене появятся дельфины, косатки, морские львы и морж. Чтобы процесс выглядел максимально естественно, организаторы отказались от музыки, спецэффектов и светового оборудования.

Посетителям обещают рассказать, как высоко выпрыгивают из воды дельфины, почему косаток называют «королевами океана» и чем схожи моржи и морские львы. Каждый день представление будет начинаться в 12:00 и продлится ровно час. Стоимость билетов: от 1000 до 5500 рублей. Купить билет можно на сайте Москвариума.

Сходить на спектакль

7 мая в 12:00 Театр им. Маяковского приглашает на спектакль для всей семьи «Мама-Кот». По сюжету на голову коту Зорбасу, который любовался морем и мечтал о жизни в свое удовольствие, прилетает умирающая чайка. Она берет с него обещание заботиться о ее птенце. В итоге в жизни кота появляется новое существо. В сюжете достаточно трогательных и забавных моментов: например, коты будут пытаться учить чайку летать, хотя сами не умеют этого делать.

Стоимость билетов колеблется от 600 до 2500 рублей. Возрастное ограничение 6+.

Посетить мюзикл

Мюзикл «Летучий корабль» в «Театриуме на Серпуховке» поставлен по знаменитому одноименному мультфильму. Все герои знакомы с детства: и капризная царевна Забава, и трубочист, который в нее влюблен, и богатый боярин Полкан, за которого Забава не хочет выходить замуж. В мюзикле звучат песни Максима Дунаевского, которые создают атмосферу безудержного веселья.

Спектакль пройдет 8 мая в 12:00, 15:00 и 18:00, а также 9 мая в 12:00 и 15:00. Билеты стоят от 200 до 2500 рублей, при этом детям до трех лет можно посетить спектакль бесплатно, если им не нужно отдельное место.

Познакомить детей с шедеврами классики

7 и 8 мая в концертном зале Государственного музея А. С. Пушкина пройдут концерты струнного квартета «Capriccio» — призера многочисленных международных конкурсов и фестивалей. Невероятная акустика зала позволит передать все нюансы «Времен года» Антонио Вивальди. Прозвучат четыре скрипичных концерта, каждый из которых посвящен одному из времен года.

Возрастное ограничение — 6+. Цена билетов составит 800–1500 рублей. 7 и 8 мая пройдет по два концерта: в 15:00 и 19:00.