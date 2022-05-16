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В Москве возобновил работу проект «Добрый автобус»

Марьяна Шевцова

Сюжет: 

Московское долголетие
Город
В Москве возобновил работу проект «Добрый автобус»
Участница проекта «Московское долголетие» Татьяна Титова приехала на «Добром автобусе» на экскурсию на Северный речной вокзал / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В понедельник, 16 мая, после двухлетнего перерыва возобновил работу проект «Добрый автобус» для участников «Московского долголетия».

Пассажиры старшего возраста отправились в путешествие по столице на современном комфортабельном транспорте.

— Для пожилых людей очень важно продолжать вести активную жизнь. Наш проект позволяет с комфортом путешествовать по городу, посещать любимые места, увидеть достопримечательности, — отметил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Первая экскурсия в этом году прошла на Северном речном вокзале. Москвичи старшего возраста познакомились с историей вокзала, узнали о ходе его реставрации, а также посетили смотровую площадку с уникальной панорамой Химкинского водохранилища, шлюз № 7, исторические и архитектурные достопримечательности вокзала.

— Я очень ждала возобновления проекта «Добрый автобус». Это замечательная возможность посетить прекрасные экскурсии по Москве и Подмосковью, — считает участница «Московского долголетия» Ирина Бабенкова.

Она посещает занятия проекта с момента его основания в 2018 году.

— Я, можно сказать, начала жить заново с появлением «Московского долголетия». Хожу на гимнастику, вокал, занимаюсь творчеством, — поделилась она.

Обрести поддержку и новых друзей проект помог и пенсионерке Любови Ануфриевой. В один год она потеряла мужа и сына, знакомые рассказали ей о бесплатных занятиях.

— Если бы не «Московское долголетие», не знаю, как бы справилась, — рассказала она. — Теперь у меня снова появился смысл в жизни.

В кругу друзей и единомышленников Любовь Ануфриева с радостью посещает и спортивные занятия, и экскурсии.

— «Добрый автобус» — чудесный проект, надеюсь посетить в этом году много интересных мест, — добавила она.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

До пандемии в проекте «Московское долголетие» работало 14 «Добрых автобусов», на них ежемесячно проводилось более 300 экскурсий. За время работы проекта пассажирами автобуса стали более 191 тысячи москвичей.

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