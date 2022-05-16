В Москве возобновил работу проект «Добрый автобус»
Сюжет:Московское долголетие
В понедельник, 16 мая, после двухлетнего перерыва возобновил работу проект «Добрый автобус» для участников «Московского долголетия».
Пассажиры старшего возраста отправились в путешествие по столице на современном комфортабельном транспорте.
— Для пожилых людей очень важно продолжать вести активную жизнь. Наш проект позволяет с комфортом путешествовать по городу, посещать любимые места, увидеть достопримечательности, — отметил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Первая экскурсия в этом году прошла на Северном речном вокзале. Москвичи старшего возраста познакомились с историей вокзала, узнали о ходе его реставрации, а также посетили смотровую площадку с уникальной панорамой Химкинского водохранилища, шлюз № 7, исторические и архитектурные достопримечательности вокзала.
— Я очень ждала возобновления проекта «Добрый автобус». Это замечательная возможность посетить прекрасные экскурсии по Москве и Подмосковью, — считает участница «Московского долголетия» Ирина Бабенкова.
Она посещает занятия проекта с момента его основания в 2018 году.
— Я, можно сказать, начала жить заново с появлением «Московского долголетия». Хожу на гимнастику, вокал, занимаюсь творчеством, — поделилась она.
Обрести поддержку и новых друзей проект помог и пенсионерке Любови Ануфриевой. В один год она потеряла мужа и сына, знакомые рассказали ей о бесплатных занятиях.
— Если бы не «Московское долголетие», не знаю, как бы справилась, — рассказала она. — Теперь у меня снова появился смысл в жизни.
В кругу друзей и единомышленников Любовь Ануфриева с радостью посещает и спортивные занятия, и экскурсии.
— «Добрый автобус» — чудесный проект, надеюсь посетить в этом году много интересных мест, — добавила она.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
До пандемии в проекте «Московское долголетие» работало 14 «Добрых автобусов», на них ежемесячно проводилось более 300 экскурсий. За время работы проекта пассажирами автобуса стали более 191 тысячи москвичей.