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Зеленые аллеи, удобные тротуары: как проходит благоустройство возле станций метро

Василиса Чернявская 
Город
Зеленые аллеи, удобные тротуары: как проходит благоустройство возле станций метро
Проект транспортно-пересадочного узла «Некрасовка», где сейчас ведется монтаж уличного освещения, а также малых архитектурных форм / Фото: Stroi.mos.ru

В столице работы по благоустройству развернуты почти на трех тысячах площадках. Среди них есть территории около станций метро и диаметров. «Вечерняя Москва» рассказывает, как приводят в порядок новые транспортные локации.

В первую очередь строители намерены сдать новые станции Большой кольцевой линии (БКЛ).

Так, у «Сокольников» уже мостят красным кирпичом площадь. Аллеи приведут пассажиров от подземки к знаменитому парку.

— От станции метро ко входу в парк «Сокольники» будет проложена аллея, высаженная липами и многолетними растениями, с клумбами-скамейками, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Рядом высадят деревья и обустроят площадки для проведения праздников и ярмарок.

На том же северо-восточном участке БКЛ вместе с «Сокольниками» строятся еще две станции — «Марьина Роща» и «Рижская». Благоустройство здесь будет попроще, чем у их соседки по кольцу, однако тут появятся и новые растения, и свежий газон, а также удобные подходы к станциям.

На еще одном — восточном участке БКЛ — строят четыре станции. «Печатники», «Текстильщики», «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар» получат свое наземное обрамление в виде уютных зон. Скамейки, мощеные тротуары и клумбы — непременный атрибут завершения строительства станций.

В центрах транспортного притяжения — на современных пересадочных узлах — также проводится большой объем работ. Например, у ТПУ «Некрасовка» сейчас ведется монтаж уличного освещения, а также малых архитектурных форм — скамеек, беседок, парковых павильонов, амфитеатра.

— Кроме того, идет устройство фонтана. Озеленение и гранитное мощение территории выполнены на 70 процентов, — сообщил Андрей Бочкарев. — При благоустройстве используются природные богатства регионов России. В частности, применяется гранит из карьера «Возрождение» Ленинградской области.

Гранит из Карелии и Башкирии используют на территории у транспортно-пересадочного узла «Аминьевская». Внимание уделяют и созданию комфорта вокруг действующих и будущих станций Московских центральных диаметров. Здесь создают велосипедные и пешеходные дорожки.

ЦИФРА

43 тысячи человек задействованы в благоустройстве скверов, аллей, дворов, парков, территорий у метро.

КСТАТИ

Второй этап благоустройства пройдет возле девяти станций: «Новаторская», «Зюзино», «Проспект Вернадского», «Аминьевская», «Давыдково», «Электрозаводская» и других.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

С учетом роста пассажиропотока станций метро специалисты расширят и обновят тротуары, приведут в порядок проезжую часть, создадут наземные переходы.

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