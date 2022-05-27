От тигренка до эмоций: топ-5 необычных сервисов проката и аренды в Москве

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Сегодня никого уже не удивить прокатом мебели, свадебных нарядов или транспортных средств. Московский рынок предложений обновляется и расширяется буквально каждый день. И часто можно встретить абсолютно неожиданные объявления о прокате. «Вечерняя Москва» выбрала самые оригинальные предложения, которые способны удивить любого.

Яхта на колесах

Взять в прокат автодом или яхту на колесах вполне реально. Для этого достаточно обратиться в один из московских офисов по прокату оригинальных транспортных средств. Как рассказала «ВМ» представительница компании «Яхта на колесах» Вероника, моделей автодома огромное множество и стоимость аренды зависит от километража, который запланировал клиент:

— Минимальный срок аренды яхты на колесах составляет три дня. В зависимости от уровня комфорта модели, суточный прокат такого транспорта стартует от 25 тысяч рублей. Лимит по длительности маршрута по столичному региону составляет не более 1500 километров — это за три дня.

Взять на прокат яхту могут лица, достигшие 23 лет со стажем вождения от трех лет, категория «B». Представительница компании подчеркнула, что большим спросом такие автодома пользуются в осенне-летний сезон.

Автодома начали называть яхтами на колесах по той причине, что по своей внутренней планировке и предназначению они напоминают судно. В таком транспорте можно путешествовать, отдыхать, готовить пищу, поддерживать внутренний климат, который не зависит от погодных условий.

От тигренка до ежика

Если хочется порадовать ребенка или устроить необычную фотосессию с экзотическими животными, а времени на экскурсии по зоопарку нет, можно воспользоваться услугами аренды диких животных. Как рассказали в компании «Энималс Бразерс», занимающийся профессиональной дрессировкой экзотов, временно взять можно практически любую дикую кошку.

— У нас леопарды, тигры, пантеры, шимпанзе, орлы, ежики, — рассказала сотрудница компании Марина Кудасова. — Часовая аренда дикой кошки, например тигренка, составит 80 тысяч рублей. Условия проката обговариваются отдельно, животное поступает в руки в сопровождении дрессировщика.

Помимо семейства кошачьих, можно взять на временное содержание черепаху, овечку, кролика-гиганта и других животных. Чаще всего такие заказы поступают для съемок кинокартин, клипов, фотосессий, детских праздников и развлекательных мероприятий, добавила Кудасова.

Шедевры на прокат

Ярые поклонники искусства могут взять напрокат картины или скульптуры.

По словам представителя московской компании ArtStore, занимающейся сдачей в аренду произведений искусства, Михаила, среди предлагаемого ассортименты есть и то, и другое:

— Срок аренды составляет не менее трех месяцев. Оригинальные работы стоят намного дороже, чем копии. Нет конкретной фиксированной суммы. Все затраты обсуждаются с клиентом в индивидуальном порядке. На оригинальные произведения стоимость аренды варьируется от 1 до 5 процентов в месяц от стоимости работы. Условно: если картина стоит 100 тысяч рублей, тогда ежемесячный взнос составит 10 тысяч рублей. В сумму аренды входят регистрация полотна, страховка и оформление работы в ваше пространство.

Собеседник «ВМ» уточнил, что при заключении договора съемщик обязан также внести десять процентов от стоимости работы в качестве обеспечительного взноса.

Трамвай к дому

Прокатиться на движущемся трактире или ретротрамвае от своего дома до центра Москвы тоже можно благодаря аренде.

— В нашей компании «Аннушка» можно взять в аренду трамвай-трактир, в котором можно устроить дискотеку, накрыть праздничный стол, отметить дни рождения. И все эти мероприятия будут проходить на движущемся транспорте по выбранному вами маршруту, — рассказал один из сотрудников организации.

По его словам, среди москвичей и гостей столицы особой популярностью пользуется трамвай-трактир «Аннушка», который передвигается по самым знаменитым улицам столицы, скользя по железнодорожным путям. Помимо трактира «на колесах» можно также взять напрокат трамваи в ретро-стиле и с современным дизайном. Часовая прогулка на таком необычном транспорте обойдется в 30 тысяч рублей, сказали в компании.

Купи эмоции

Арендовать в столице можно в том числе и временного друга, который проведет с вами время и поднимет настроение. Так, в Москве уже не первый год работает первая в мире доставщица эмоций. Жительница столицы Виктория Ивачева может вызвать у вас слезы, смех, грусть, страх и побывать близким другом на час.

По словам москвички, стоимость одной эмоции продолжительностью не более получаса составляет около семи тысяч рублей.

— Моими услугами чаще всего пользуются известные артисты, политики и люди из бизнеса.

Алгоритм следующий: клиент направляет заявку на сайт Ивачевой, затем с ним связываются, чтобы узнать подробности и условия будущей встречи. И в зависимости от того, к какому результату клиент хочет прийти, доставщица эмоций делает все, чтобы он остался доволен.