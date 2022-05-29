Речные круизы из Москвы: основные направления, цены и условия

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В столице активно развивается речной транспорт, жители города все чаще отправляются в речные круизные плавания в самых разных направлениях. О самых популярных маршрутах таких путешествий, стоимости и многом другом — в материале «Вечерней Москвы».

Плавучий отель

Концепция отдыха в речном круизе предполагает две составляющие, значимость которых может варьироваться в зависимости от предпочтений туриста. Первая — отдых непосредственно на борту теплохода. Это включает в себя проживание в комфортабельной каюте, трехразовое питание ресторанного типа, развлекательную программу (концерты, мастер-классы, мероприятия для детей и тому подобное) и дополнительные услуги разного рода (спа-процедуры, спортивные тренировки и другое).

Вторая неизменная составляющая всякого круизного путешествия связана с активностями за пределами судна. Здесь речь идет прежде всего об экскурсиях, которые проводятся в местах временных остановок и где туристам показывают местные достопримечательности. В день обычно бывает не более двух остановок, длятся они от трех до пяти часов: туристы выходят на экскурсию (занимает примерно 2 часа), после чего им предоставляется свободное время (1–2 часа).

— Круиз — это плавучий отель, — рассказывает «ВМ» президент круизной компании «Созвездие» Александр Сахаров. — Каждый день у вас новый город. Вы приплываете, завтракаете, выходите на экскурсию, садитесь в автобус, вас знакомят с городом, вы гуляете, потом продолжаете свой путь.

В беседе с «ВМ» генеральный директор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский отмечает, что для некоторых «круизеров» более ценен палубный отдых:

— Многие выбирают круизные путешествия не столько ради достопримечательностей (последнее для них обычно что-то вроде способа развеяться), сколько ради отдыха и развлечений на борту теплохода.

Важно знать, что круизы разделяют на односторонние и круговые. Во втором случае туристы начинают и завершают путешествие в одном и том же городе, таким образом совершая круговое плавание.

— Чаще всего круизы круговые. Обычно люди именно их выбирают. Хотя на линии Москва — Санкт-Петербург очень многие едут в одну сторону и остаются в одном из городов на 2–3 дня, — поясняет Сахаров.

Еще путешествия на речных пассажирских судах различают по длительности. Обычно она варьируется от 3 до 23 дней.

Основные направления плавания

Наибольшая часть круизных маршрутов по России начинается в Москве. Именно столица является самым востребованным портом отправления, а ее жители — самыми массовыми «круизерами», отмечает Михайловский.

Круизный сезон начинается для москвичей в последние выходные апреля, завершается — в ноябре. Маршрутная сетка довольно широка. Условно все речные маршруты отправлением из Москвы можно разделить на три группы:

— северные — до Санкт-Петербурга или до Соловецких островов (7–14 дней);

— центральные — до Твери и Углича (2–3 дня); по городам Золотого кольца — Рыбинск, Ярославль, Кострома, Плес и другие (4–6 дней); до Нижнего Новгорода, Казани и Самары (около 10 дней);

— южные — до Астрахани и Ростова-на-Дону (до 23 дней).

Вышеперечисленными маршрутами круизы с отправлением из столицы не ограничиваются. Например, некоторые суда между Казанью и Самарой сворачивают на реку Каму, по которой уже можно совершить плавание до Перми или Уфы. Такое путешествие займет порядка 16 дней.

Кроме того, как отмечает Михайловский, 30 процентов москвичей совершают речные круизы, отправляясь в них не из столицы:

— Есть разные варианты. Например, из Москвы можно доехать до Нижнего Новгорода и сесть на теплоход там. Появится иная сетка маршрутов. Москвичи даже едут в Сибирь и уже оттуда совершают круизы по Енисею, Байкалу и Оби.

Самые популярные маршруты

Опрошенные «ВМ» эксперты отмечают, что наиболее популярны круизы по Волге, а также классический маршрут Москва — Санкт-Петербург — Москва.

— В основном популярностью пользуются круизы по Волге, — говорит Сахаров. — Короткие круизы выходного дня — в Углич или Тверь; недельные — до Ярославля и Костромы. Также одно из самых популярных направлений — Москва — Санкт-Петербург. Такой круиз длится от семи дней.

Речное путешествие из Москвы в Петербург обычно включает следующие остановки: Углич, село Горицы (там расположен Кирилло-Белозерский монастырь — прим. «ВМ»), Кижи, Мандроги, Валаам. Суть этого маршрута, как отмечают собеседники «ВМ», — посещение российской глубинки, так как крупных городов по пути почти нет.

— Золотое кольцо также одно из самых популярных направлений, — рассказывает Михайловский. — Здесь Углич, Мышкин, Рыбинск, Ярославль, Кострома, Плес — все эти населенные пункты относительно недалеко от Москвы. Люди выбирают этот маршрут потому, что можно на знакомые места посмотреть с необычного ракурса.

Цена круиза

Стоимость речного круиза напрямую зависит от его длительности. Средняя цена за день на одного человека в базовом сегменте стартует от 6–6,5 тысячи рублей, отмечает Михайловский:

— Это стандартная каюта со всеми удобствами — наподобие отельного номера, только чуть меньшего размера: спальные места, санузел, кондиционер, телевизор, холодильник и прочие бытовые мелочи. В цену также включены трехразовое ресторанное питание, экскурсии. По сути, дополнительные деньги понадобятся только на бар и карманные расходы.

Таким образом, семидневный маршрут Москва — Санкт-Петербург — Москва в базовом варианте на одного человека будет стоить 45–50 тысяч.

— Если мы говорим о компаниях высокого ценового сегмента, то это примерно от восьми тысяч на человека в день, — добавляет Сахаров. — Можно что-то искать дешевле, но лучше ориентироваться на эти цифры.

В этом году речные круизы пользуются рекордным спросом, подчеркивают собеседники «ВМ». Путешественникам рекомендуется приобретать билеты заранее. В настоящее время еще можно приобрести билеты на июль, август и более поздние месяцы.