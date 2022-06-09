Топ-10 милых зверят, которые появились на свет в Московском зоопарке

Фото: Пресс-служба зоосада

В Московском зоопарке произошло большое пополнение. За последние несколько месяцев на свет появились пингвинята, теленок, ягненок, птенцы пеликана и лебедей. «Вечерняя Москва» составила топ-10 самых милых детенышей, которых можно увидеть прямо сейчас.

Розовый пеликан

Птенец розового пеликана вылупился в Московском зоопарке 10 марта. Он очень любопытный и активно интересуется окружающим миром. Малыш уже выходит из родительского гнезда и заглядывает к гнездящейся по соседству паре кудрявых пеликанов.

— Его родители — очень опытная пара, у них регулярно появляется потомство, которое они успешно выращивают. Поэтому мы не стали помещать яйцо в инкубатор. Взрослые птицы продолжают кормить птенца полупереваренной пищей, однако пеликанчик уже и сам может проглотить салаку, — рассказали в Московском зоопарке.

Фото: Пресс-служба зоосада

Розовые пеликаны занесены в Международную Красную книгу и в Красную книгу России. Их численность постоянно сокращается. Специалистам столичного зоопарка удалось добиться регулярного размножения этих птиц, чтобы создать резервную популяцию.

Розовый пеликан — это крупная птица. Длина его тела варьируется от 148 до 175 сантиметров, а вес — от 5 до 15 килограммов. В дикой природе они обитают на территории Юго-Восточной Европы, в Передней, Средней и Юго-Западной Азии, Африки, в европейской и азиатской частях России.

Детеныш лемура

В семействе кошачьих лемуров пополнение произошло пополнение 10 марта. Детеныш родился у альфа-самки Суоми. Посетители могут увидеть лемурчика в «Доме обезьян» на новой территории зоопарка.

— Наша самочка Суоми — очень опытная мама. Ей 12 лет, и это уже шестой ее ребенок. Сейчас она везде носит малыша на своем животе и старается максимально его оберегать. Самец Барс тоже всегда проявлял себя как заботливый отец. Когда малыш немного подрастет, он будет брать его себе на спину, чтобы мама отдыхала, — рассказали в Московском зоопарке.

Фото: Пресс-служба зоосада

Пол детеныша определят чуть позже, когда он начнет слезать с матери и гулять рядом. До 5–6 месяцев он еще будет питаться материнским молоком, но скоро начнет пробовать и взрослую пищу. Рацион кошачьих лемуров довольно разнообразный, в него входят свежие овощи и фрукты, зелень, перепелиные яйца, отварное мясо, семечки подсолнечника, орехи, насекомые и их личинки.

В природной среде кошачьих лемуров можно встретить в лесах на юге и юго-западе острова Мадагаскар. Приматы занесены в Международную Красную книгу и находятся под угрозой исчезновения. Численность редких животных снижается из-за браконьерства и уничтожения естественной среды обитания.

Птенец беркута

Птенец беркута вылупился 30 апреля. Зоологи обнаружили его 1 мая. Птенец был уже активен. Так и должно быть у хищных птиц. Он выпрашивал еду у родителей и громко пищал. Беркуты кормят птенцов кусками своей добычи. Они приносят птенцу тушку и, разделав ее, отдают потомку самое мягкое мясо.

Птенец будет выпрашивать еду, сидя в гнезде, примерно два месяца. Позднее он сможет вылетать за кормом самостоятельно. Однако привычка просить у родителей сохранится примерно до октября.

— Зоологи и ветврачи не вмешиваются в жизнь птенца, ограничиваясь наблюдением. Это принципиально важно, чтобы не вызывать лишнего стресса как у него, так и у родителей. Поэтому сотрудники лишь наблюдают. Визиты в вольер ограничиваются уборкой нижнего яруса и доставкой корма, — рассказали в Московском зоопарке.

Фото: Пресс-служба зоосада

Пол птенца пока не определили, так как для этого необходимо полноценное перо. Сотрудники будут ждать конца лета, когда он начнет сам вылетать из гнезда. Он живет с родителями в отдельном вольере напротив больших панд и справа от манула.

— Увидеть птенца можно, но для этого нужно немало терпения. Он иногда высовывается из гнезда, которое расположено довольно высоко — на втором ярусе вольера. Сам он пока довольно мал, поэтому над краем гнезда можно увидеть лишь голову. Птенец сейчас еще по большей части покрыт белым пухом, из-под которого уже пробивается черное оперение, — отметили в зоопарке.

Птицы занесены в Красную книгу России, несмотря на то что численность вида в последние годы стабильна. На сегодняшний день популяция в России равна 500 парам.

Теленок зебувидной коровы

Теленок зебувидной коровы родился в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка 28 апреля. Его родители — Барон и Тигра — прибыли с «Городской фермы» на ВДНХ.

— Теленок появился на свет в ночь с 27 на 28 апреля. В 08:30 его обнаружил кипер. Малыш уже был отлично вылизан, пил молоко и активно бегал. Тигра — опытная мама, она точно знала, как обращаться с детенышем. Вскоре прибыл ветврач, который осмотрел малыша и маму. Он обработал пуповину и констатировал, что оба животных в полном порядке, — рассказали в зоопарке.

Барон и Тигра жили на «Ферме» почти с самого ее открытия. Черный бык Барон имеет мягкий характер и с удовольствием общался с людьми. Полосатая корова Тигра — более недоверчивая, предпочитала держаться подальше.

Фото: Пресс-служба зоосада

Один теленок по прозвищу Апельсинка появился у пары в прошлом году. Когда Тигра снова забеременела, пару и будущего детеныша перевели в Московский зоопарк для расширения условий жизни.

Пока малыш живет в закрытом помещении: так безопаснее. Вскоре его надеются выпустить под открытое небо. Он уже понемногу интересуется сеном, а также людьми. Пока безымянный теленок проявляет черты характера обоих родителей: тянется к человеку, но потом внезапно отпрыгивает.

Ягненок породы Уэссан

У черного барана Штопора и белой овечки Гонки родился ягненок 23 мая. Оба родителя принадлежат к породе Уэссан. Это карликовые овцы, происходящие с одноименного острова у берегов Бретани.

— Гонка — опытная мама. У нее это не первый ягненок. Она сразу его приняла, начала направлять и оберегать, — рассказали в зоопарке.

Фото: Пресс-служба зоосада

Ягненок появился на свет весьма крепким и бойким. Сейчас он чувствует себя отлично, растет и играется. Пока он не до конца окреп, поэтому будет находиться в безопасности в домике. Пороги могут быть опасны для бойких маленьких ножек.

Детеныши редкой львинохвостой макаки

Детеныши львинохвостой макаки родились еще в конце прошлого года у самочки Жоржетты и ее сестры Колетты. Первое время самки со своими малышами прятались на верхних полках вольера, скрывая детенышей в своей густой шерсти. Однако сейчас посетители уже могут посмотреть на все семейство. Детки окрепли, ведут себя активно, слезают с мам и даже пробуют взрослую еду. Однако до шести месяцев будут питаться материнским молоком.

Фото: Пресс-служба зоосада

— Жоржетта — уже опытная мама, это ее третий детеныш. Она хорошо приняла малыша, сразу начала его выкармливать. Колетта помладше, для нее это второй детеныш, но она тоже отлично справляется с ролью мамы. Наши зоологи определили, что оба детеныша — самочки, — рассказали в Московском зоопарке.

Львинохвостый макак является очень редким видом приматов и занесен в Красную книгу МСОП. Ежегодно популяция сокращается из-за вырубки лесов, которые являются их естественной средой обитания. Московский зоопарк более 20 лет принимает активное участие в программе по сохранению львинохвостой макаки в неволе.

Пингвинята

Первый пингвинчик вылупился 5 января, вслед за ним 20 и 22 января — еще двое. Они уже немного подросли. Также спустя несколько недель родились еще два пушистых комочка. Первый вылупился 12 марта, второй — 14 марта. Сейчас с птенцами все хорошо, они отлично себя чувствуют. Оба весят уже больше 3 килограммов.

— Пингвинята начнут вести самостоятельную жизнь в возрасте полугода. Благодаря профессионализму сотрудников нам удалось добиться регулярного размножения пингвинов Гумбольдта. Подросшие птенцы уезжают в другие зоопарки, где обзаводятся собственными семьями, — рассказали в Московском зоопарке.

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Имен у птенцов пока нет, сотрудники зоопарка присматриваются к их характерам. Пол также будет определен позже, примерно к зиме. Для этого потребуется анализ крови, а зоологи хотят как можно меньше беспокоить малышей. Понаблюдать за подрастающими птенцами гости зоопарка могут в павильоне «Дом птиц».

Пингвины Гумбольдта занесены в Международную Красную книгу в категории «уязвимый вид». По данным специалистов, природная популяция не превышает 32 тысяч особей. Места обитания и гнездования пернатых сосредоточены на западном побережье Латинской Америки — от Перу до Аргентины.

Два птенца черношейных лебедей

Птенцы вылупились 5 мая. В этом году лебеди построили гнездо под лодкой зоологов, оставленной на берегу Большого пруда. Там птенцы появились на свет.

Все время высиживания яиц пара фактически присвоила лодку. Отец защищал ее ото всех, кто хотел приблизиться, а мама все время сидела на яйцах. Люди были вынуждены пользоваться другой лодкой для работы на пруду.

Фото: Пресс-служба зоосада

После рождения птенцов, сотрудники временно переместили все семейство в крытый вольер в павильоне «Птицы и бабочки Индонезии». Открытая вода очень опасна для птенцов. Чайки и вороны могут унести маленьких детенышей. Более того, в воде могут быть инфекции, опасные для юных лебедей.

— Птенцы черношейных лебедей оперяются медленнее многих других лебедей. Этот вид обитает в Южной Америке, то есть нет необходимости лететь на зимовку в теплые места. В середине лета эти птенцы перейдут в крытый уличный вольер для большей акклиматизации. К середине осени они вернутся на пруд. Теплое помещение зимой эти птицы переносят плохо, а холодов, напротив, не боятся, несмотря на южноамериканское происхождение. Причем даже текущий крытый вольер все равно открыт уличным условиям благодаря большим окнам, — рассказали в зоопарке.

Процедура определения пола у таких птиц сопряжена со стрессом, поэтому без крайней нужды к ней не прибегают, особенно у птенцов. Это самый мелкий вид лебедей. Вес самцов — до 6,5 килограмма, самки же значительно мельче. Они населяют различные неглубокие водоемы с пресной или солоноватой водой в Южной Америке, а также лагуны и закрытые бухты.

В Международной Красной книге этот вид классифицирован как «вызывающий наименьшие опасения». За популяцией установлен регулярный мониторинг.

Детеныш домашнего яка

Детеныш родился в начале декабря в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Зоологи сразу определили, что это девочка. Сейчас она уже подросла и очень резво под присмотром родителей бегает по вольеру. Девочка черно-белого окраса, как и мама.

— Самочка Кора — еще совсем молодая мама. Это первое ее потомство, поэтому мы сильно переживали за то, как она справится. Но она очень хорошо приняла малышку, вылизала и начала выкармливать. После рождения детеныши яка практически сразу встают на ноги и начинают следовать за мамой. Она следит за теленком, ни на минуту не теряет его из виду. Если малыш убегает далеко, то мама начинает беспокоиться, подходит к нему или призывает голосом, — рассказали в Московском зоопарке.

Обычно самок с малышами держат отдельно от самцов. Однако отец Михаил был совсем неагрессивен. Он с интересом отнесся к малышу, обнюхал его и спокойно пошел по своим делам. Первые полгода детеныш будет питаться материнским молоком.

Фото: Пресс-служба зоосада

Дикие яки живут только в высокогорных районах Тибета на высоте 3000–5000 метров над уровнем моря. Они не выносят близости человека, но хорошо приспособлены к жизни в горах, где холодно и мало кислорода. Толстый слой подкожного жира и длинная шерсть позволяет животным легко переносить холода.

Детеныш мексиканского ядозуба

Малыш вылупился из яйца в январе. Сейчас он уже подрос и окреп.

— Вывести детенышей мексиканского ядозуба было непросто. Наши родители — еще молодые, у них в кладке появляется не больше 2–3 яиц. Зачастую из них никто не вылупляется. Но нашим специалистам удалось создать идеальные условия в террариуме, а также в инкубаторе. В результате появился на свет один здоровый детеныш, пол которого мы сможем определить позже, — рассказали в Московском зоопарке.

Фото: Пресс-служба зоосада

Ядозубы — единственные ядовитые ящерицы. Укус взрослой особи может быть смертельным. Они обитают в Мексике, а также на юго-западе США и в северной части Гватемалы.