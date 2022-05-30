Московский зоопарк показал ягненка через час после его рождения

Фото: Московский зоопарк

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

У черного барана Штопора и белой овечки Гонки из Московского зоопарка родился ягненок. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в пресс-службе зоосада.

Ягненок родился 23 мая. Его родители породы Уэссан — это вид карликовых овец, который происходит с одноименного острова у берегов Бретани.

— Этому ягненку всего час. Мы никогда раньше не успевали показать такого маленького, — говорится в сообщении.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба «Московсого зоопарка»

В пресс-службе отметили, что ягненок родился здоровым и бойким. Овечка Гонка начала рожать в уличном вольере, заметившие это смотрители перевели ее в домик, где закончились роды. Участие людей было минимальным, также сообщают работники зоопарка.

Это не первый ягненок Гонки. Овечка сразу начала оберегать и направлять новорожденного. Он будет находиться в безопасном помещении пока не окрепнет, также говорится в Telegram-канале Московского зоопарка.

Сурикаты Московского зоопарка недавно вернулись в уличные вольеры, они расположены рядом с павильоном «Животные Африки». В этом павильоне они провели зиму, для них оборудовали специальный вольер. В нем есть грунт для нор, домики, а также лампы, под которыми зверьки греются зимними вечерами.