Сурикаты вернулись в уличные вольеры Московского зоопарка рядом с павильоном «Животные Африки». Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.
— Перед выходом киперы запустили в вольер насекомых, поэтому первым делом сурикаты устроили погоню за любимым лакомством. Только когда вся еда была поймана, жильцы организовали «генеральную уборку»: они начали перетаскивать грунт, убирать лишнее, расширили входы в нору, — говорится в сообщении.
Эту зиму сурикаты провели в павильоне «Животные Африки». Там для них был оборудован вольер. В нем есть грунт для нор, домики, а также лампы, под которыми зверьки греются зимними вечерами.
Видео: Пресс-служба Московского зоопарка
Сурикатов в зоопарке, как уточняется, кормят творогом, куриным мясом и яйцами перепелок, сообщает Telegram-канал «Московский зоопарк».
Также стало известно, что старейший жираф Самсон вышел в открытый вольер Московского зоопарка. Однако его проблемы со здоровьем не позволяют ему быть очень активным. В связи с проблемами с зубами и желудочно-кишечным трактом у животного жителей города просят не угощать его какими-либо продуктами, поскольку любой кусок еды может стать для него последним.
Сетевое издание "Вечерняя Москва" (18+) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 69371 от 06.04.2017. Учредитель: АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва". Главный редактор vm.ru: Александр Геннадьевич Глуходедов. Адрес редакции: 127015, г.Москва, Бумажный пр-д, д. 14, стр. 2. Телефон: +7(499)557-04-24. Адрес эл.почты: edit@vm.ru. Почта для связи с редакцией сайта: news@vm.ru.