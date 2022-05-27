Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Сурикаты вернулись в уличные вольеры Московского зоопарка рядом с павильоном «Животные Африки». Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

— Перед выходом киперы запустили в вольер насекомых, поэтому первым делом сурикаты устроили погоню за любимым лакомством. Только когда вся еда была поймана, жильцы организовали «генеральную уборку»: они начали перетаскивать грунт, убирать лишнее, расширили входы в нору, — говорится в сообщении.

Эту зиму сурикаты провели в павильоне «Животные Африки». Там для них был оборудован вольер. В нем есть грунт для нор, домики, а также лампы, под которыми зверьки греются зимними вечерами.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба Московского зоопарка

Сурикатов в зоопарке, как уточняется, кормят творогом, куриным мясом и яйцами перепелок, сообщает Telegram-канал «Московский зоопарк».

Также стало известно, что старейший жираф Самсон вышел в открытый вольер Московского зоопарка. Однако его проблемы со здоровьем не позволяют ему быть очень активным. В связи с проблемами с зубами и желудочно-кишечным трактом у животного жителей города просят не угощать его какими-либо продуктами, поскольку любой кусок еды может стать для него последним.