Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Старейший жираф Самсон вышел в открытый вольер Московского зоопарка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного зоосада в пятницу, 20 мая.

— Самсон стар. Очень стар. Ему скоро 29 — это почти как 95 по человеческим меркам. Поэтому он гуляет в максимально щадящем режиме — с оглядкой на температуру и ветер. Для его выхода должно быть хотя бы плюс 15 и почти безветренно, — говорится в сообщении.

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В пресс-службе отметили, что у Самсона возрастные проблемы с зубами и желудочно-кишечным трактом. В связи с этим жителей города и гостей столицы просят не угощать его какими-либо продуктами, поскольку любой кусок еды может стать для него последним, сообщает Telegram-канал «Московский зоопарк».

Помимо этого, сотрудники Московского зоопарка выпустили в город 12 летучих мышей, ранее поступивших в Центр реабилитации рукокрылых. Генеральный директор зоосада Светлана Акулова отметила, что с 1 сентября 2021 года у них оказалось 265 мышей: двухцветный кожан, рыжая вечерница, лесной нетопырь, бурый ушан, ночница Брандта, нетопырь Куля, поздний кожан.