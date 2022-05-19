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Московский зоопарк выпустил в город 12 летучих мышей

Анастасия Колоскова
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Московский зоопарк выпустил в город 12 летучих мышей
Фото: АГН Москва

Сотрудники Московского зоопарка выпустили в город 12 летучих мышей, которые ранее поступили в Центр реабилитации рукокрылых. Об этом сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

— В наш центр попадают мыши, которые были травмированы или просто не нашли место удачной зимовки. С 1 сентября 2021 года к нам попало 265 мышей: двухцветный кожан, рыжая вечерница, лесной нетопырь, бурый ушан, ночница Брандта, нетопырь Куля, поздний кожан, — сказала представитель зоопарка.

Видео: Telegram / Светлана Акулова

Она отметила, что 95 процентов случаев приходится на двухцветного кожана, что характерно для столицы. Всех мышей подготовили для зимнего сна в специальных помещениях. После выхода из сна специалисты дают им необходимый курс витаминов, а также откармливают, а после окольцовывания выпускают.

Текущей весной было выпущено уже четыре партии рукокрылых, при этом запланировано еще два выпуска. Выпущенные с территории зоопарка летучие мыши были двухцветными кожанами, написала Акулова в Telegram-канале.

До этого сообщалось, что в Московском зоопарке подрались два сенегальских галаго, помощь которым пришлось оказывать ветеринарным врачам.

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