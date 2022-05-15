Два сенегальских галаго подрались в Московском зоопарке

Фото: Telegram / Московский зоопарк

Россия, Москва, Большая Грузинская улица Карта всех событий

Ветеринарные врачи оказали помощь двум сенегальским галаго, которые пострадали в результате драки в Московском зоопарке. Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщили в пресс-службе зоосада.

Уточняется, что у одного из «драчунов» оказалась повреждена щека. В результате специалисты регулярно промывают и обрабатывают его рану.

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При этом его оппонент в результате конфликта повредил ногу. Теперь ему меняют повязки, добавляют фиксирующие конструкции, обеззараживают рану, а также дают комплекс подкрепляющих препаратов, отмечается в сообщении Telegram-канала зоопарка.

С начала мая Московский зоопарк на час продлил свою работу и открыл дополнительные входы. Все больше москвичей хотят посмотреть на диких животных и идут в зоопарк.

После зимы многие звери проснулись от спячки, у кого-то появилось потомство, а некоторые норовят испортить имущество зоопарка и даже попытаться сбежать. «Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» собрали самые популярные новости о ярких событиях Московского зоопарка весной 2022 года.