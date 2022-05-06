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Топ-10 самых ярких событий Московского зоопарка весной 2022 года

Антон Махов

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Топ-10 самых ярких событий Московского зоопарка весной 2022 года
Фото: Пресс-служба зоосада

С начала мая Московский зоопарк на час продлил свою работу и открыл дополнительные входы. Все больше москвичей хотят посмотреть на диких животных и идут в зоопарк. После зимы многие звери проснулись от спячки, у кого то появилось потомство, а некоторые норовят испортить имущество зоопарка и даже попытаться сбежать. «Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» собрали собрали самые популярные новости о ярких событиях Московского зоопарка весной 2022 года.

«В Московском зоопарке проснулись странные животные»

Видео: Пресс-служба зоосада

Необычные животные проснулись 14 апреля в Московском зоопарке. Это тенреки — причудливые зверьки, похожие на ежей. Не стоит заблуждаться: они даже не родственники. Интересный факт: на молекулярном уровни эти игольчатые грызуны ближе к слонам, чем к ежам.

Родина тенреков — это Мадагаскар. Там животные впадают в спячку при 16–18 градусах тепла — это зимняя температура в этих местах. В зоопарке же устраивают искусственную зиму, чтобы причудливые создания не сбивались с биологического ритма своей жизни.

«Манул Бабник уничтожил видеокамеру»

Манул по кличке Бабник, который живет в Московском зоопарке, нашел в своем вольере камеру видеонаблюдения. Кот-здоровяк решил расправиться с устройством. В Сеть позже выложили кадры, как Бабник сперва обнюхал подозрительный предмет, потом попытался скинуть его мордой, а после этого пометил объектив камеры, задрав хвост.

Видео: Пресс-служба зоосада

«Первые дымчатые леопарды за 50 лет»

Видео: Пресс-служба зоосада

В столичный зоопарк впервые за 50 лет доставили двух редких дымчатых леопардов. Эти хищные кошачьи из Юго-Восточной Азии внесены в Красную книгу в категорию «Уязвимые».

Две сестры Кари и Канти прибыли в Москву из французского зоопарка Пон-Скорфа. Они поселились в Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском, одном из питомников Московского зоопарка. Животные хорошо перенесли переезд, прошли необходимый карантин и сейчас постоянно проводят время вместе, сообщают работники зоосада.

«В семье пингвинов пополнение»

Видео: Пресс-служба зоосада

Недавно у пингвинов Гумбольдта из столичного зоопарка появились трое пингвинят. Пресс-служба зверинца показывала видео с ними еще 21 марта. Тогда пингвинята еще прятались в гнездах и сильно отличались внешне от своих родителей. Они имели серый детский окрас, с возрастом более плотное оперение его заменит.

«Маленький любопытный пеликан толстеет и радуется жизни»

Видео: Пресс-служба зоосада

В начале марта в Московском зоопарке вылупился птенец розового пеликана. Сотрудники рассказали, что он очень активен и любопытен — уже даже выходил из родительского гнезда. Также малыш имеет хороший аппетит и уже набрал в весе. В столичном зоопарке живут розовые и кудрявые пеликаны — оба вида занесены в международную и российскую Красные книги. Их с каждым годом все меньше, поэтому в зоопарке трудятся над созданием резервной популяции. Специалисты добились регулярного размножения этих птиц.

«Рождение лемура и трех пингвинят»

Видео: Пресс-служба зоосада

В марте у альфа-самки кольцехвостого лемура Суоми в столичном зоопарке родился детеныш. Малыш сперва был едва различим на теле матери, ближайшие полгода он будет питаться ее молоком. Со временем он окрепнет и станет все больше времени проводить более самостоятельно хоть и неподалеку от матери. В зоопарке живет две группы кошачьих лемуров, всего 14 особей.

В природе их можно встретить в лесах на юге и юго-западе острова Мадагаскар. На родине их называют «маки». Этот вид приматов занесен в международную Красную книгу, он находится под угрозой исчезновения. Численность редких животных снижается из-за браконьерства и уничтожения естественной среды обитания.

Также в новости рассказали о трех пингвинятах Гумбальта, которые тоже недавно появились на свет.

«Нашли причину досрочного пробуждения сурков»

Топ-10 самых ярких событий Московского зоопарка весной 2022 года Фото: Пресс-служба зоосада

В Московском зоопарке на две недели раньше срока проснулись сурки. Как выяснилось, это произошло из-за установившейся солнечной погоды и тепла. Проснувшись сурки не спешили покидать теплое жилище: нулевая температура — это еще не окончательное потепление.

Рабочие зоопарка засняли проснувшихся животных на видео. Перед этим они обнаружили открытый вход в нору и положили рядом легкий корм, чтобы сурки без вреда для пищеварительной системы полакомились после спячки.

«Видео с пингвинами Гумбольдта»

Эта новость тоже о рождении трех пингвинятах Гумбольдта. Двое из них вылупились у одной пары пингвинов, один — у другой. Видео с малышами появилось в telegram-канале «Говорит Москва» еще в марте. Естественной средой обитания этого вида пингвинов являются Чили и Перу. Сейчас детенышей опекают родители.

«Грандиозный побег сурка и пунчаны»

Топ-10 самых ярких событий Московского зоопарка весной 2022 года Фото: Пресс-служба зоосада

В Московском зоопарке сурок Арчи прорыл туннель в вольер к пунчане и вместе с ней сбежал с территории. В вольере Арчи жили еще две самки по имени Сара и Нагайна. У сурков есть общая сурчина — это разветвленная подземная нора, ее входы и выходы были известны работникам зоопарка.

Они обнаружили, что главный вход отрыт, две самки проснулись раньше срока, а Арчи на месте нет. Позже по камерам выяснилось, что он пробрался к пунчане (это такой подвид агутиевых грызунов), побывал в доме птиц и забрался к пандам. В итоге Арчи и пунчана сбежали с территории зоопарка.

«Родился капуцин-плакса»

Видео: Пресс-служба зоосада

В конце марта в столичном зоопарке появился маленький капуцин-плакса. Он родился у Матроса и Нори, сейчас малыш проводит большую часть времени на спине у матери. Родители будут активно нянчить его на протяжении четырех месяцев. Капуцины-плаксы так называются из-за протяжного звука, который издают. Он напоминает плачь ребенка, однако сами животные отнюдь не грустят. Они всегда общительны и активны. Помимо этого, эти капуцины занесены в Красную книгу.

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