Легендарная Петровка: как живут и работают сотрудники ГУВД по Москве

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Петровка, 38с1 Карта всех событий

В столичной полиции впервые после пандемии показали, как работают сотрудники. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывал в здании столичного ГУВД, пообщался со стражами порядка и выяснил, за что отвечают множественные подразделения ведомства. Чем живет и славится всем известная Петровка, 38 — в материале «ВМ».

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Экскурсию начал генерал-майор полиции Игорь Зиновьев, врио начальника главного управления МВД по городу Москве. Он привел некоторые данные из криминальной статистики последних лет.

По его словам, сотрудники столичной полиции не допустили осложнения оперативной обстановки — из года в год преступность снижается.

— За пять лет количество квартирных краж и краж автомобилей сократилось на 85 процентов, разбойных нападений — на 75 процентов, — отметил Зиновьев.

Он упомянул и об успехах работы, проводимой для профилактики: благодаря ей на 12 процентов сократилось количество преступлений, совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения.

О безопасности

Затем корреспондент и полицейские переместились в одно из важнейших отделений Петровки — центр оперативного управления. Он был открыт в 2018 году для улучшенного управления нарядами во время чрезвычайных ситуаций, проведения крупных общественных или политических мероприятий.

Руководство полиции показывает его впервые. Описать «внутренности» центра для «ВМ» взялся начальник оперативного управления отдела полковник полиции Павел Викулов.

— Из этого кабинета можно увидеть, что творится в любой точке города, — поделился он.

Страж порядка добавил, что в столице установлено более 100 тысяч видеокамер в подъездах, более 12 тысяч — в школах и более 13 тысяч — на объектах здравоохранения.

Затем полицейские продемонстрировали работу камеры «в поле». На мониторе появилось изображение двора, которое передала установленная на крыше многоэтажки камера. Потом изображение приблизилось и появилась возможность рассмотреть лица прохожих, номера автомобилей и многие другие детали.

— С помощью таких мощных камер стало проще раскрывать преступления и вычислять передвижение преступников, — пояснил Викулов. — Благодаря внедрению системы видеонаблюдения в городе за последнее десятилетие количество зарегистрированных преступлений сократилось на 17,3 процента.

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Далее корреспондента пригласили в службу 02 — структурное подразделение дежурной части. Здесь работают 40 сотрудниц, которые за сутки принимают от 10 до 15 тысяч звонков.

Профессионалы

Уже на улице сотрудники МВД продемонстрировали свое оборудование.

— На наших авто установлен специальный передвижной комплекс. На крыше установлена антенна с камерой, которая снимает местность вокруг, так что полицейские могут ориентироваться касательно того, где могут находиться вещественные доказательства. Это намного упрощает работу, — рассказал полковник полиции Пахомов, врио начальника экспертно-криминалистического центра.

Он добавил, что за пять месяцев столичные эксперты участвовали в 13 тысячах осмотров мест происшествия и провели более 33 тысяч экспертиз. Пахомов подчеркнул, что вся полученная информация записывается на диск и обязательно приобщается к протоколу.

Заключительным этапом экскурсии по легендарному комплексу на Петровке стал первый спецблок, где базируются кавалеристы и туристическая полиция.

— У нас уникальные сотрудники, которые знают несколько иностранных языков: английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский. Поэтому могут помочь гостям из всех стран, — отметил командир полка полковник Владимир Лысак.

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Коллеги действительно профессионалы. Так, он привел в пример Юлию Беляеву, которая является чемпионкой мира среди полицейских по боксу и карате, а также рукопашному бою. Еще полковник упомянул Александра Рябова — он кандидат филологических наук.