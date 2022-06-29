Прогулки, чтение и секс: москвичи рассказали, как они любят проводить выходные летом

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Корреспонденты «Вечерней Москвы» прошлись по летней столице и поспрашивали у ее жителей, чем они любят заниматься в выходные дни летом. Среди наиболее популярных занятий — чтение, прогулки, видеоигры и загородный отдых.

Самый распространенный способ проведения выходного досуга — пешие прогулки. В летний сезон их предпочитают как представители младшего, так и старшего поколения.

— Гуляю с друзьями. Люблю Парк Горького. А еще у меня в районе (речь о Ясеневе — прим. «ВМ») красиво все сделали, теперь мы там гуляем тоже, — сказала Катя, 20 лет.

Москвичи старшего поколения в большей степени предпочитают отдыхать за городом. Их досуг чаще всего включает в себя садоводство и огородничество, а также разного рода прогулки на свежем воздухе.

— Что касается выходных, то я стараюсь отдыхать не в Москве, а в Подмосковье. Катаюсь на велосипеде в сосновом бору, — поделилась Ирина, 60 лет.

А 45-летний Владимир отметил, что вся его семья работает на даче, в огороде, но и гулять они тоже любят.

62-летний Геннадий и вовсе признался, что летом практически не приезжает в город:

— Летом почти все время и выходные провожу за городом, иногда возвращаюсь, чтобы прийти в гости. Можно сказать, что для меня весь образ жизни — дача. Там летом много работы, всегда что-то нужно отремонтировать, огород покопать и тому подобное.

Среди взрослых москвичей есть и те, кто предпочитает активный отдых. Так, 55-летний Игорь рассказал «ВМ», что в выходные тренирует ребят на спортивной площадке недалеко от своего дома:

— Тренирую детей в районе Белорусской. На выходных собираемся в коробках во дворе и с ребятами 5–7 лет играем в футбол. А зимой — в хоккей.

Московская молодежь чаще проводит выходные в городе. Помимо прогулок в столичных парках, в качестве отдыха в выходные дни она чаще всего выбирает видеоигры, чтение, катание на велосипедах и самокатах.

— Компьютерные игры. Плюс я музыкой занимаюсь. А если выхожу, либо гуляю по центру, либо в кафешку захожу, — отметила Алина, 21 год.

16-летняя подруга Алины в основном играет в видеоигры либо, по ее словам, встречается со своими друзьями и просто гуляет пешком.

Несколько собеседников «ВМ» назвали неожиданные для молодежи хобби — занятие шитьем и каллиграфией.

— В выходные люблю разнообразие! — говорит 18-летняя Настя. — Рисую, гуляю, читаю и шью.

24-летняя Дарья признается, что любит читать:

— Больше — научно-популярную литературу. Иногда в выходные занимаюсь каллиграфией.

Молодые пары также предпочитают гулять. Впрочем, этим их досуг не ограничивается.

— Чем любим заниматься на выходных? Я думаю о таком нельзя говорить, — смеется 19-летний Никита и смотрит на свою девушку. — Ну играем в компьютер и...

— Гуляем в Парке Горького и катаемся на самокатах, — вторит ему смущенная девушка.

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