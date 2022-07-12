Бесплатный проезд и выплаты: какие льготы предусмотрены в Москве для многодетных семей

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Московские многодетные семьи теперь могут пользоваться общественным транспортом Подмосковья абсолютно бесплатно. Соответствующее соглашение подписали мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Вечерняя Москва» решила напомнить, какие еще льготы положены многодетным семьям с московской пропиской.

Согласно букве закона, многодетной считается семья, в которой родились или воспитываются три и более ребенка. Для таких семей в Москве предусмотрено огромное множество мер поддержки.

Открыть свой сад

Например, им предоставляется возможность открыть свой собственный детский сад на дому и зарегистрировать его по месту жительства. Так, родители имеют право открыть соответствующее дошкольное учреждение и обеспечивать обучение и воспитание детей в возрасте от двух до семи лет, а также осуществлять присмотр и уход за ними.

Выплаты и субсидии

Итак, в семьях, где воспитывается от трех и более детей, появляется возможность получить единовременную компенсационную выплату на возмещение расходов в связи с рождением одновременно троих и более детей. Предусмотрена ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. Кроме того, многодетная семья в столице может рассчитывать на ежемесячные выплаты в связи с ростом цен на продукты питания. Выделяются средства и на ежегодные выплаты для приобретения комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения.

Если в семье воспитывается более пяти детей, тогда родителям положены ежемесячные выплаты на покупку детских товаров.

Бесплатный проезд в метро и автобусах

Члены многодетной семьи в столице вправе перемещаться бесплатно на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршруток. К данной категории относятся несовершеннолетние лица, воспитывающиеся в многодетных семьях. Вправе ездить бесплатно на столичном общественном транспорте также родители, которые воспитывают от трех и более детей.

Парковка тоже доступна

На льготную парковку члены многодетных семей тоже могут рассчитывать. Помимо этой категории льготников, такое право имеют в том числе и инвалиды, родители и иные законные представители ребенка-инвалида, а также лица, которые являются резидентами платных городских парковок.

Как оформляются выплаты для многодетной семьи

Согласно нормам, оформить их вправе лишь один из родителей или усыновителей детей. Все зависит от типа выплаты. Таким правом наделяются граждане, имеющие постоянную регистрацию в столице, проживающие совместно с детьми. В том числе и опекун может подавать такие заявления, если он проживает вместе с опекаемыми детьми и у него или у одного из детей имеется регистрация в Москве. Гражданство в данном случае значения не имеет.

Чтобы оформить выплаты, нужны: заявление, документ, удостоверяющий личность заявителя, документ, удостоверяющий личность второго родителя или усыновителя. Также нужны документы, которые подтверждают место жительства членов семьи в столице, и свидетельства о рождении детей.

Как получить статус многодетной семьи

Для того чтобы получить статус многодетной семьи, необходимо подать электронное заявление на портале mos.ru. Следует заполнить онлайн-формы, но для этого понадобятся данные следующих документов: паспорт заявителя, свидетельство о заключении брака (если заявитель состоит в таковом), свидетельства о рождении детей (если им не исполнилось 14 лет), паспорт ребенка (для каждого из детей при достижении ими 14 лет). Срок рассмотрения заявления составляет десять рабочих дней.