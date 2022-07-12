Бабушки и самокаты: москвичи рассказали, что их раздражает в пассажирах общественного транспорта

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Корреспонденты «Вечерней Москвы» погуляли по столице и узнали у москвичей, что их больше всего раздражает в пассажирах общественного транспорта. Среди самых частых ответов оказались люди с самокатами, рюкзаки и даже бабушки-«путешественницы». Что еще не нравится горожанам — в материале «ВМ».

— Не люблю, когда громко слушают музыку. Особенно часто это бывает в электричках. Еще раздражает, когда едешь в семь утра с работы с Белорусского вокзала, а там постоянно продавцы ходят и чем-то громко торгуют, — заметила Настя, 18 лет.

— Рюкзаки большие прямо бесит, когда не снимают. Если едешь в час пик, обязательно тебя чем-нибудь заденут, — сказала Александра, 19 лет.

— Вот меня очень раздражает, когда пытаешься выйти из вагона метро, а люди стоят прямо по центру в дверях. И приходится их толкать, а они не дают тебе пройти, что очень бестактно, — пожаловался Игорь, 55 лет.

— Еще типичная ситуация, когда говорят: «Занимайте обе стороны эскалатора». А никто не занимает! И из-за этого образуется огромная очередь. И если опаздываешь, то идешь по этому огромному эскалатору очень-очень долго, — поделился Андрей, 19 лет.

— А меня ужасно раздражает, когда пассажиры смотрят видео или слушают музыку без наушников, — отметила Дарья, 24 года.

— Есть бабушки-«путешественницы», которые куда-то вечно опаздывают. В метро и автобусах они на сиденья несколько сумок ставят. А ты присесть хочешь после рабочего дня, но не можешь — из-за их дурацких сумок, — посетовала Катя, 20 лет.

— В пассажирах не терплю грубости. Да и, в принципе, все. А так я спокойный, когда поем, — говорит с улыбкой Владимир, 45 лет.

— Не люблю, когда велосипеды где ни попадя оставляют. Иногда пытаешься зайти в метро, а у входа велосипед. И ты просишь: мол, уберите — там же ведь специальные подставки есть для велосипедов. Но без толку: на подставки не ставят, а ставят у дверей. И это прямо мешает очень сильно, — сказал Иван, 19 лет.

— Рюкзаки необходимо снимать! И самокаты бесят! — заявила Ирина Васильевна, 60 лет.

— Когда бездомные спят прямо в вагоне. И от них еще неприятно пахнет… Вот это прямо очень страшно, — признался Никита, 19 лет.

— Ох… Вот что мне не нравится: когда в час пик в метро освобождается одно место и кто-то с другого конца вагона ломится к нему, всех расталкивая. Отвратительные ощущения, — поделилась Алина, 21 год.

— Похожая ситуация бывает в автобусах. Как только открываются двери автобуса, все просто сразу с разных сторон начинают в него пролезать. Будто бы у них «голодные игры» и того, кто не успеет зайти, съедят, — говорит Ирина, 16 лет.

— Лично меня ничего не раздражает. Место мне всегда уступают, — прокомментировал Геннадий, 62 года.

А чем любите заниматься на выходных вы? Присылайте свои ответы и участвуйте в опросе «ВМ» в Telegram-канале и на странице в соцсети «ВКонтакте».