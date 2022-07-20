Сергей Собянин: В этом году запустим северо-восточный участок Большого кольца метро

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В среду, 20 июля, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ на станции «Сокольники» Большой кольцевой линии метрополитена. Также он рассказал о крупных проектах в этом северо-восточном районе города.

Станция «Сокольники» входит в один из самых сложных с точки зрения строительства участков на новом подземном кольце. Линию ведут в условиях плотной застройки мегаполиса. Работы здесь близки к финалу. На поверхности идет благоустройство, а под землей — отделка станции и настройка всех ее механизмов.

— Усилия метростроевцев сосредоточены на запуске северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро, — отметил Сергей Собянин. — Отрезок состоит из семи станций, часть из них уже принимает пассажиров.

По его словам, еще три — «Марьина роща», «Рижская» и «Сокольники» — готовятся к пуску в этом году.

— Работы находятся на завершающей стадии, — констатировал Сергей Собянин. — Идет пусконаладка оборудования, отделка и монтаж инженерных систем.

Как доложил мэру генеральный директор «Мосметростроя» Сергей Жуков, три станции северо-восточного участка готовы на 80 процентов.

На «Сокольниках» уже работают эскалаторы, сама платформа получила свой каменный «наряд» светлых серых оттенков и художественное оформление.

Один из архитекторов «Сокольников» Большого кольца метро Александр Орлов рассказал, что оформление станции посвятили первопроходцам — метростроевцам, сооружавшим первые линии городской подземки.

— Само место — историческое, — отметил он, — здесь начиналась история создания одного из самых красивых метрополитенов мира. Получился симбиоз живописи и архитектуры. На путевых стенах и потолке над платформой установлены 16 панно, каждое из которых рассказывает о подвиге строителей и первых станциях.

Архивные хроники — снимки и плакаты — напомнят пассажирам о грандиозном замысле по созданию по метро в Москве. Проходческие щиты, тоннели, рабочие на строительных лесах — все атрибуты сооружения станций снабжены подписями: «Есть метро!», «Дадим столице лучшее метро в мире!», «Ударник», «Труженик» и другими.

— Новые «Сокольники» получились светлыми и просторными, наполненными воздухом, — продолжил он, — хочется разглядывать станцию. Строители с честью переняли эстафету от архитекторов и сохранили задумку, реализовав этот масштабный проект.

В отделке «Сокольников» использовали отечественные материалы: облицовочный камень привезли из Дагестана, а один из российских заводов произвел художественные панели. Их монтаж практически завершен.

Помимо строительства станции, в районе предусмотрено и комплексное благоустройство. У новых «Сокольников» появится липовая роща. Дорожки вокруг уже мостят красным кирпичом.

— За два года благоустроим фактически две трети всего района, — заявил Сергей Собянин.

Сергей Жуков уточнил, что благоустроенную аллею от метро к парку «Сокольники» жители получат ко Дню города в сентябре.