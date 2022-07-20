Мощный промышленный рывок: резиденты крупных инновационных кластеров обеспечивают медоборудованием и лекарствами не только мегаполис, но и регионы

Сотрудники компании-резидента ОЭЗ «Технополис «Москва» Михаил Люкшин (сидит за столом), Валерий Менщиков и Сергей Литвинцев (справа) работают на предприятии, производящем аппараты искусственной вентиляции легких и другое медоборудование / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Объемы выпускаемого в Москве медицинского оборудования и лекарственных средств растут. Об этом 20 июля рассказал заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

Столичные производители медицинских инструментов и оборудования с начала года увеличили объем выпуска продукции более чем на 70 процентов.

— Предприятия города активно наращивают производство наукоемкой продукции, — заявил Владимир Ефимов. — Они выпускают большой перечень медоборудования. Например, для остановки кровотечений, сердечно-легочной реанимации, наборы первой помощи, пульсоксиметры, аппараты искусственной вентиляции легких и многое другое. Он подчеркнул: сейчас важно наращивать использование отечественных технологий и материалов в медицинском промышленном секторе.

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» локализовано производство наркозно-дыхательных аппаратов. На предприятии проводят работу по постепенной замене комплектующих на отечественные. Директор по развитию компании Сергей Литвинцев отмечает: особый акцент делают на развитии собственного производства, новых разработках, расширении географии поставок и сервиса.

— К следующему году планируем выйти на 75 процентов локализации, а в 2024-м приблизиться к 80 процентам, — заявил он. — Это позволит добиться практически полного технологического суверенитета со всеми выгодами для заказчиков и партнеров: прямые поставки деталей, снижение издержек.

Сегодня мощности предприятия позволяют выпускать от 700 аппаратов ИВЛ и наркозно-дыхательных станций в год. Готовятся линии под серийный запуск учебных тренажеров и других продуктов. Параллельно компания уверенно идет в регионы: осенью запланированы дополнительные поставки техники на апробацию и закупки в медучреждения трех федеральных округов. Компания готовится представить российскому рынку и новые разработки.

— Более двух лет работаем над созданием собственного турбинного аппарата ИВЛ, сделанного полностью на российской научно-производственной базе, — заявил Литвинцев. — Вкладываем максимум усилий, чтобы новый аппарат превосходил по своим возможностям самые прогрессивные мировые образцы.

Свои разработки для здравоохранения представляют резиденты и других больших промышленных кластеров. Например, в технопарке «Строгино» поддержку получил стартап, сотрудники которого создали аппарат для вакуумного лечения. Он может стать альтернативой перевязочным средствам для пациентов с ожогами, ранами и другими травмами. Подобные инновационные предприятия в столице получают поддержку властей, и у них налажен рынок сбыта по всей стране.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В первом квартале 2022 года резиденты «Технополис «Москва» инвестировали в развитие своих производств более 11,2 миллиарда рублей — это почти в 6 раз больше, чем в первом квартале 2021 года, когда инвестиции составили 1,9 миллиарда рублей. Суммарный объем инвестиций резидентов за время их работы в технопарке превысил 75 миллиардов рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Геннадий Дегтев, генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва»:

— Новый резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» построит на площадке «Алабушево» предприятие по выпуску упаковки для лекарств. Сегодня в ОЭЗ создаются цепочки кооперационных связей «производитель-переработчик-потребитель». Благодаря им сокращаются затраты на транспортировку лекарств, что позволяет снизить стоимость продукции. Всего в ОЭЗ столицы работает 21 резидент медицинского кластера. Фармацевтика и медтехнологии — одно из профильных направлений деятельности предприятий.