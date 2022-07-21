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Азиатские бренды готовы заменять ушедшие европейские

Вероника Ушакова
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Азиатские бренды готовы заменять ушедшие европейские
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

21 июля в Москве прошла конференция «Бренды нового времени». На ней презентовали азиатские марки, которые планируют выйти на российский рынок.

Китайские ткани, одежда, украшения. Практически все бренды в России впервые. Их представители знакомятся с владельцами торговых центров для дальнейшего сотрудничества.

— Такие презентации будут постоянными. Ими займется межотраслевой комитет по международным проектам, — рассказал руководитель Центра стратегического развития Российско-китайской палаты Павел Устюжанинов.

В их планах также презентация брендов фармацевтической, пищевой и агропромышленной сферы. Организаторы приглашают к участию бренды из Индии, Ирана, Кореи, Монголии.

— Иностранными компаниями заняты 20–22 процентов всех торговых центров по стране. Из них пока уходит только треть. Те, кто приостановил работу, могут поменять название и вновь открыться, так как аренду они еще платят, — рассказал основатель и отраслевой директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.

Эксперт добавил, что для массовой замены ушедших с нашего рынка европейских компаний азиатскими потребуется минимум год.

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