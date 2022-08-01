Вкус мороженого, возвращающий в студенческие годы

Волонтер Елизавета Морошко (слева на переднем плане) накладывает первую партию рекордного 100-килограммового мороженого, украшенного разноцветной кондитерской посыпкой и орешками, которое приготовили на ВДНХ / Фото: АГН Москва

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На ВДНХ приготовили самое большое в мире мороженое весом в 100 килограммов. При этом повара воссоздали вкус, который был у этого десерта еще в советские времена. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, понравился ли рецепт гостям фестиваля.

По всей территории Выставки народного хозяйства расставлены небольшие кабинки с мороженым. Там можно попробовать эскимо на палочке или хрустящий стаканчик с ванильным наполнителем.

Но это, можно сказать, разминка, перед главной дегустацией.

Около 57-го павильона расположилась площадка, на которой будет побит мировой рекорд по приготовлению самого большого мороженого.

На сцене стоит шесть холодильников, в которых таятся ингредиенты для будущего «монстра». На столе рядом — множество видов орехов и банки со сливовым вареньем.

А готовка уже в самом разгаре. Повара смешивают и утрамбовывают массу, чтобы «ледяной гигант» смог поместиться в 1,5-метровую креманку. Даже несмотря на жару, которая стояла в Москве, сладкий холод не таял, держался молодцом.

На приготовление огромного десерта ушло более двух часов. Наконец специалисты зафиксировали рекорд, и мороженое весом 100 килограммов, украшенное орехами, выложили в ту самую креманку.

По словам главного шеф-повара фестиваля Игоря Сколкова, такие мероприятия показывают, что отечественное производство не потеряло былую силу и только развивается.

— Мы хотели, чтобы люди поняли, что у нас есть идеи, вкусы и мы можем сделать то, что не удавалось никому. В нынешней ситуации жестких санкций очень важно, чтобы именно российские предприятия создавали, придумывали и выпускали на рынок нашу продукцию. Мы продвигаем эту идею таким необычным образом и стараемся удивлять, — сказал Сколков.

В очереди своего лакомства ждали более 100 человек. Одной из первых попробовать вкус воссозданного шедевра удалось 63-летней москвичке Галине Федорчук.

— Честно, не ожидала, что вспомню те ощущения, которые испытывала, когда была еще студенткой и приходила на ВДНХ, чтобы погулять и поесть мороженого. Помню, оно тогда стоило 18 копеек, — вспоминает москвичка. — А я не могла остановиться и покупала по три штуки за раз. Потом, конечно, болела, но зато была счастлива.

Галина Федорчук отмечает, что каждый раз, когда она покупала холодное лакомство в магазине, оно не вызывало такого ощущения.

— Сегодня я как будто снова стала молодой, — сказала Федорчук.

Юное поколение тоже не отставало от взрослых и пробовало воссозданное по советским рецептам мороженое.

По словам волонтера Елизаветы Морошко, мороженого, которое приготовили здесь, она не пробовала еще никогда.

— Ни разу не встречала такого тающего пломбира. При этом чувствуется, что используются натуральные ингредиенты. К тому же прекрасный хрустящий стаканчик. Немного подтаяло, но очень вкусно. Если бы могла, то взяла бы домой. Надеюсь, что его будут поставлять на прилавки магазинов. Кто-то вспомнит, каким прекрасным может быть отечественное мороженое, а кто-то откроет для себя новый вкус, как я, — добавила Анна.

Кроме дегустации самого большого мороженого в мире, зрители увидели поющих поваров, а также попробовали необычные вкусы сладкого десерта: с лаймом, мандарином и шоколадом, кайенским перцем, сельдереем и огурцом с пряными травами.

РЕКОРДЫ

— В 2018 году команда поваров из регионов Северного Кавказа приготовила в Москве халву рекордного размера. Вес блюда превысил 570 килограммов, а длина составила более 70 метров. Самая большая халва была включена в Книгу рекордов России.

— В 2017 году в Москве приготовили самую большую запеканку из картофеля. Ее вес составил более 120 килограммов. Длина лакомства получилась два метра и сорок сантиметров. Также была включена в Книгу рекордов России.

— В 2016 году волгоградские блинопеки решили, что просто сделать блин — это очень банально и скучно. Поэтому они объединились в команду и сотворили ни больше ни меньше — блинное панно. В него вошли 2,3 тысячи блинов общей площадью более 300 квадратных метров. И побили российский рекорд. Правда, уже через год умельцы из Ярославля сотворили пирог из 30 тысяч блинов и пока остаются рекордсменами по этому показателю.