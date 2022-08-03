Студент нашел призвание и стал санитаром инфекционной больницы

Терпение, ответственность и любовь к людям — главные качества медиков, считает Евгений Костров / Фото: Пресс-служба ИКБ

Не место красит человека, а человек место. Известная пословица отражает историю жителя района Покровское-Стрешнево Евгения Кострова, который в 22 года пошел работать в инфекционную больницу санитаром.

В отделении анестезиологи иреанимации «Инфекционной клинической больницы № 1 ДЗМ» тишина и покой. Обход закончился, больные отдыхают, а медицинский персонал привычно выполняет свою работу, причем бесшумно, чтобы не мешать пациентам. У Евгения Кострова для скуки нет времени, рабочий день санитара расписан по минутам.

— Нужно перестелить постельное белье, переодеть больных, покормить, отвезти на процедуры, назначенные врачом, — поясняет Евгений Алексеевич.

Молодой человек краем глаза заметил, что нужно дать воды пациенту, и с улыбкой направился к нему. Больной благодарно улыбнулся: «Спасибо, Женя». У ответственного санитара все под контролем, ведь от его действий зависит не только здоровье, но и самочувствие заболевших.

— Конечно, в детстве я не мечтал быть санитаром, — улыбается Евгений Костров. — Школа, строительный колледж, армия. Вернулся из армии, не мог определиться, с какой профессией связать судьбу. И тут мама — медсестра-анестезист — посоветовала попробовать себя в медицине. 15 апреля 2021 года я очень волновался, не знал, как пройдет мой первый рабочий день, как меня встретит коллектив. Сейчас даже смешно вспомнить, ведь здесь трудятся самые лучшие люди, готовые поддержать.

Евгений легко влился в рабочий процесс, нашел общий язык с пациентами и стал активно участвовать в жизни больницы.

— Сейчас мы готовимся к соревнованиям по волейболу в спартакиаде медиков. Я люблю спорт и рад, что могу выступать за любимую больницу.

Подал документы в медколледж № 5, хочу стать медбратом, а потом врачом-реаниматологом и работать именно здесь.

КСТАТИ

На территории «ИКБ № 1» строится лечебно-диагностический комплекс. Его оснастят новейшей медтехникой, а состоять он будет из трех корпусов, рассчитанных на 546 мельцеровских боксов. Корпуса имеют общую подземную часть для удобства перемещения медперсонала без выхода на улицу.

Здесь же расположены станция санитарной обработки, патологоанатомический корпус и ряд пропускных пунктов.