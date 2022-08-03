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Пусть услышит вся столица: фестиваль «Спасская башня» пройдет с 26 августа по 4 сентября

Дженни Самойлова
Город
Пусть услышит вся столица: фестиваль «Спасская башня» пройдет с 26 августа по 4 сентября
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

2 августа мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении из городского бюджета грантов на организацию Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». В этом году мероприятие пройдет с 26 августа по 4 сентября.

Впервые фестиваль «Спасская башня» прошел в Москве в 2007 году. Свое название он получил в честь главной башни Кремля, у которой тогда и был проведен.

За годы существования праздника участие в фестивале приняли более 150 музыкальных коллективов из 60 стран мира, и конечно, этот яркий и красочный праздник уже давно обрел своих поклонников и почитателей.

— Пару лет назад я случайно увидел репетицию на Красной площади, это впечатлило, но тогда попасть на фестиваль у меня не было возможности, — говорит москвич Роман Плиско. — В этом году я как раз буду в отпуске и планирую выбрать день и посмотреть выступления.

Совсем скоро главная площадь столицы превратится на несколько дней в сцену, где талантливые военные и фольклорные музыкальные коллективы продемонстрируют свое творчество.

К слову, в этом году участниками фестиваля станут коллективы из Белоруссии, Таиланда, Египта и Армении. Россию представят оркестры Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства обороны, Федеральной службы охраны и Росгвардии.

КСТАТИ

Впервые в фестивале примет участие музыкальный коллектив «Пангхат» из Индии. В состав ансамбля входят танцевальная, вокальная и инструментальная группы. Все их выступления отличаются динамичным стилем, яркими цветами костюмов и мощной энергетикой. У коллектива богатый опыт выступлений на международных фестивалях фольклора и традиционного искусства.

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