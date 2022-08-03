Две бывшие промзоны станут индустриальными кварталами

Руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман представил инвесторам две площадки под строительство в рамках программы «Индустриальные кварталы» / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

3 августа министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман презентовал на роуд-шоу готовящиеся к аукциону территории бывших промзон Теплый Стан и Южное Бутово.

Эти территории будут преобразованы в рамках реализации проекта правительства Москвы по комплексному развитию бывших промзон и неэффективно используемых территорий «Индустриальные кварталы». Во время своего выступления Максим Гаман отметил, что проект вызывает интерес у бизнес-сообщества.

— Это говорит о том, что совместными усилиями мы сможем преобразовать Москву, — сказал он.

Министр столичного правительства подчеркнул, что наш город является лидером среди субъектов Российской Федерации по реализации проектов комплексного развития территорий.

— Сейчас около 15 тысяч гектаров городской земли занимают промзоны — территории, которые прекратили свое функционирование и по сути являются захламленными. В то же время эти площади имеют большой градостроительный потенциал, — сказал Максим Гаман.

В течение ближайших 10–15 лет индустриальные кварталы станут драйвером экономики, инноваций на этих территориях.

— Объем инвестиций за этот период составит порядка семи триллионов рублей, — подчеркнул он. — На месте этих промзон планируется построить 35 миллионов квадратных метров различной недвижимости.

Проработанные территории город выставляет на торги. Сейчас в экспозиции находятся три площадки, две из которых презентовали на роуд-шоу.

— Территория Теплый Стан очень выгодно расположена, рядом Московская кольцевая автодорога. Площадь участка почти 17 гектаров, а градостроительный потенциал — почти 205 тысяч квадратных метров, — поделился министр правительства Москвы.

Построить в Теплом Стане можно любые объекты, в том числе производственные помещения, офисы, магазины.

— Все, за исключением жилья и гостиниц, — уточнил он.

Срок реализации проекта, добавил Максим Гаман, составит десять лет.

— По нашим расчетам, прибыль может составить от четырех миллиардов. Стартовая цена начинается с 24 миллионов, — пояснил он.

Вторая площадка, Южное Бутово, имеет более широкий функционал. Здесь, по словам Гамана, можно будет также разместить логистический центр и гостиницу площадью более 15 тысяч квадратных метров, — сказал министр.

Начальная цена аукциона также установлена минимально возможная — 47,7 миллиона рублей. Предельный срок реализации проекта составляет десять лет.

СПРАВКА

По проекту «Индустриальные кварталы» планируется преобразовать около 150 городских территорий. На 14 из них расположено 16 заброшенных долгостроев. Градостроительный потенциал этих участков составляет почти пять миллионов квадратных метров. После реорганизации там появится свыше 1,7 миллиона квадратных метров высокотехнологичных производств, почти 1,9 миллиона квадратных метров общественно-деловых построек и др.