Спорткластер и жилые районы соединят автомобильными и пешеходными мостами

Проект автомобильного моста на территории Мневниковской поймы через Москву-реку вблизи улицы Новозаводской / Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Уникальный спортивный кластер появится на территории Мневниковской поймы, первые сооружения планируется сдать до конца 2024 года. Об объектах Cпорткомплекса рассказывает руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По объему спортивных объектов, которые разместятся в Мневниковской пойме, кластер смело сможет конкурировать с ≪Лужниками≫, считает глава Департамента строительства.

— В южной части поймы уже идет разработка проекта Многофункционального комплекса (с ледовой ареной), сдать объект планируется после 2024 года, — рассказывает Рафик Загрутдинов.

Идут работы по проектированию спортивного комплекса площадью 12,5 тысячи квадратных метров. Ожидается, что этот уникальный объект станет новым центром развития керлинга и тренировочной базой сборных по этому виду спорта. Строительство спортивного комплекса сегодня особенно актуально, так как популярность данного вида спорта постоянно рас тет — так, в настоящее время в Москве керлингом занимаются более 7,5 тысячи человек, три учреждения Москомспорта ведут спортподготовку, работают многочисленные частные секции — а в городе для игры в керлинг есть лишь пять крытых площадок.

В Южной части поймы предусмотрено строительство многофункционального центра пляжных видов спорта и Национального центра подготовки сборных команд по футболу.

— В северной части Мневниковской поймы вблизи станции метро ≪Мневники≫ Большой кольцевой линии метрополитена будет располагаться Академия хоккея Александра Овечкина, — сообщает глава департамента.

Сдать спортивные сооружения планируется после 2024 года.

Не забыли и о транспортной доступности нового кластера.

— Для жителей района возведут автомобильный мост в сторону Филевского парка, в створе улицы Мясищева, который позволит с удобством добираться до метро, — говорит Загрутдинов.

Четыре полосы обеспечат движение автомобилей в обоих направлениях. Длина моста составит порядка 237 метров. Также проектируется автомобильный мост через реку Москву вблизи улицы Новозаводской, который построят в рамках проекта многоуровневой транспортной развязки на территории Мневниковской поймы с примыканием к Северо-Западной хорде.

Для повышения пешеходной доступности к новому спорткластеру предусмотрены два пешеходных моста. Один — в сторону Крылатского, чтобы объединить территорию Мневниковской поймы с Крылатским парком.

Второй мост будет идти в противоположную сторону. Таким образом, появится единый маршрут из Филевского парка через Мневниковскую пойму в Крылатское, который объединит северо-западную часть города в единый парковый массив.

Напомним, с 2011 года в столице было построено свыше 150 объектов спортивной инфраструктуры. 17 из них ввели в эксплуатацию в 2021 году. В планах на текущий год — сдача десяти спортивных объектов.

СПРАВКА

Территория Мневниковской поймы занимает площадь в 352 гектара. Проект планировки предусматривает создание здесь жилой и деловой застройки, объектов социальной инфраструктуры и парковых зон — как за счет городского бюджета, так и частными инвесторами. В результате развития территории этого крупного столичного градостроительного проекта здесь появится порядка 30 тысяч новых рабочих мест.