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Соцслужбы получат отдельные здания

Екатерина Дмитриева
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Соцслужбы получат отдельные здания
Жительница района Орехово-Борисово Северное Татьяна Самарина пришла в Шипиловский ЗАГС с документами для получения повторного свидетельства на ребенка / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Сегодня более 70 процентов районов города обеспечены школами, детсадами, медучреждениями в шаговой доступности от жилья. Какие еще социальные объекты, в том числе для досуга, появятся в столице, рассказывает «Вечерняя Москва».

Ключевым принципом градостроительной политики Москвы является комплексное развитие территорий. Параллельно с жильем в столице активно строятся объекты социальной инфраструктуры — начиная с 2011-го их построено уже более 800, в том числе с начала текущего года — порядка 30. Здания возводят как за счет средств городского бюджета, так и силами инвесторов.

Сегодня в Москве появляется все больше молодых семей, которые необходимо обеспечить объектами детской инфраструктуры: новыми школами и детскими садиками.

— До 2032 года, с учетом программы реновации, Департаментом строительства города Москвы планируется строительство 408 объектов образования, из них 251 — по уже утвержденным проектам планировки территорий, — отмечает руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов. — Надо сказать, что все образовательные учреждения в столице строятся по индивидуальным проектам, новые здания полностью отвечают современным стандартам.

В последние годы в столице наблюдается тренд на строительство крупных комплексов, так называемых школ-гигантов. Такое решение позволяет разделить потоки ребят помладше и старшеклассников, учитывать особенности учебного процесса в зависимости от возраста учеников.

— Одну из таких школ на 1200 учеников, например, строят в деревне Ватутинки Новой Москвы, — рассказывает Рафик Загрутдинов.

Площадь образовательного учреждения превысит 19 тысяч квадратных метров. Кроме привычных учебных кабинетов, здесь, например, появится современный IT-полигон с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны: программирования, разработки устройств, обработки материалов, испытания устройств, моделирования. Всего же, как отметили в столичном Департаменте строительства, в настоящее время за счет средств городского бюджета возводят более 30 объектов образования.

Этот год можно назвать рекордным в части ввода медицинских объектов. Сегодня в стадии строительства находятся порядка 30 объектов здравоохранения общей площадью более полумиллиона квадратных метров — это рекордная для Москвы цифра.

До конца этого года для горожан построят десять поликлиник по новому московскому стандарту.

— Три новых здания детских медицинских учреждений уже практически готовы, осталось только оформить необходимую документацию, — уточняет глава столичного Департамента строительства. — Они расположены в районе Войковский на Головинском шоссе, на улице Вятской в Савеловском районе, и в Кунцеве на улице Академика Павлова.

Кроме этого, до конца года достроят три уникальных медицинских объекта: лечебно-диагностический комплекс Центра имени А. С. Логинова, инфекционный лечебно-диагностический комплекс на территории ИКБ № 1, детский корпус на территории больницы в Коммунарке, два скоропомощных стационарных комплекса на базе городских больниц: НИИ СП имени Н. В. Склифосовского и ГКБ имени С. П. Боткина.

Становятся все более доступными для горожан и занятия спортом. В этом году планируется ввести в эксплуатацию десять спортивных объектов общей площадью 88 тысяч квадратных метров.

Уже завершена реконструкция футбольного стадиона ≪Москвич≫, построен уникальный, не имеющий аналогов в России и в мире Международный центр самбо, Центр бокса на территории Олимпийского комплекса ≪Лужники≫ общей площадью 45,6 тысячи квадратных метров, построен ФОК с бассейном в районе Чертаново. До конца года планируется завершить развитие территории спортивного комплекса ≪Воробьевы горы≫ и ввести ВМХ-велодром на Ангарской улице.

Не менее важным является и строительство в столице объектов социальной поддержки населения. Сегодня большинство центров социального обслуживания (ЦСО) находятся на первых этажах жилых домах, где не всегда хватает места для многих активностей. В новых зданиях каждый найдет себе занятие по душе.

Так, ЦСО достроят в этом году в районе Южное Бутово в микрорайоне Щербинка по адресу: улица Брусилова, 21, строение 3. Учреждение оборудуют помещениями для проведения досуга старшего поколения: комнаты для проведения кулинарного мастер-класса, творческие мастерские, выставочные пространства. Предусмотрены кабинет психолога, комната психологической разгрузки, массажный кабинет, сенсорная комната и галокамера, кабинет физиотерапии, зона ≪креатива≫, зона ≪позитива≫, зона ≪контакта≫. Будет даже своя соляная пещера.

В новом здании также разместится и отдел записей актов гражданского состояния (ЗАГС). Его выполнят в современном стиле. В интерьере будут применены дизайнерские решения для создания торжественной обстановки, а мебель и предметы декора интерьера будут выдержаны в современном стиле.

Центр социального обслуживания с бильярдной и спортзалом построят в следующем году на севере столицы в районе в Восточное Дегунино. Новое здание разместится на улице Дубнинской, владение 20, корпус 4. В здании разместятся просторная welcome-зона, многофункциональный актовый зал, творческие мастерские, гостиная с библиотекой; кафе и кулинарная студия, гостиная с профессиональным бильярдом. Также обустроят комнаты кулинарного мастеркласса, творческие мастерские и выставочные пространства. Здесь появятся многофункциональный спортивный зал, отделение социальной реабилитации, а также пункт проката и выдачи технических средств реабилитации.

Еще одно здание ЗАГСа построят на северо-западе столицы в районе Митино на улице Дубравной, владение 50/1. Сейчас идет разработка проекта. По форме оно будет напоминать официальную эмблему московского ЗАГСа в виде двух колец и буквы ≪М≫.

Площадь трехэтажного здания составит около 2,8 тысячи квадратных метров. Его поделят на две части — торжественную и рабочую, чтобы потоки сотрудников и посетителей не пересекались. На территории возле ЗАГСа обустроят беседку-ротонду в классическом стиле с колоннами, где можно будет проводить фотосессии. Для комфортного передвижения маломобильных людей во всех новых зданиях предусмотрены универсальные уборные, главный вход выполнят на уровне земли. Установят и специальные лифты. Кроме того, смонтируют системы средств информации и сигнализации об опасности для людей с ограниченными возможностями, в частности, визуальную и тактильную информацию с указанием направления движения.

КСТАТИ

Здание Шипиловского ЗАГСа, которое открыли в 2016 году, стало первым за 30 лет построенным отделением записи актов гражданского состояния. В последний раз в столице здание ЗАГСа было спроектировано и построено в 1987-1988 годах на Ялтинской улице.

ЦИФРА

30 объектов образования возводят сейчас в столице за счет средств городского бюджета.

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