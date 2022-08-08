Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин: Программа «Мой район» охватила абсолютно все сферы жизни столицы

Марьяна Шевцова
Город
Сергей Собянин: Программа «Мой район» охватила абсолютно все сферы жизни столицы
Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) осматривает выставку на форуме «Мой район» в Гостином Дворе. Экскурсию ему провела заместитель начальника Управления государственной службы и кадров правительства Москвы Полина Логинова (справа) / Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В пятницу, 5 августа, мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в форуме «Мой район» в Гостином Дворе, осмотрел представленную там экспозицию и рассказал о развитии мегаполиса.

Когда у гостей столицы спрашивают, с чем ассоциируется у них наш город, то, по словам Сергея Собянина, в первую очередь они называют Кремль, ВДНХ, Тверскую улицу, Арбат, парк «Зарядье».

— Но если спросить у москвича, то житель Черемушек, Западного Дегунина, Зеленограда ответит, что, конечно, Москва — это прежде всего район, в котором он живет, подъезд, из которого выходит каждый день, двор, детский сад или школа, куда ходят его дети, остановка транспорта, на которую он идет, чтобы поехать на работу, — отметил мэр. — И из того, насколько эта среда комфортная, качественная, уютная, во многом формируется представление о нашем городе.

Мэр добавил, что гигантские проекты, представленные на выставке в Манеже и на форуме в Гостином Дворе, образуют ткань нашего города.

— Казалось бы, очень просто взять один район и построить там хорошую школу, уникальную поликлинику, парк и станцию метро. Но если подумать, что это надо сделать для всех 13 миллионов москвичей в каждом районе, дворе, квартале, то масштаб этой задачи становится просто невообразимым и малореализуемым, — подчеркнул глава города.

Тем не менее осуществить все это оказалось вполне реально: все сферы жизни города охватила программа «Мой район». При этом правительство не просто выполняет поставленные задачи, а реагирует на достаточно высокие запросы москвичей.

Рост в два раза

Много говорится об общественном транспорте и доступности Москвы. По словам Сергея Собянина, без развития метрополитена невозможно было бы решить эту задачу.

— Когда мы задумывались о том, чтобы 95 процентов горожан жили рядом с метро, то вначале это выглядело как фантазия. И все же станций метро стало больше в два раза, а в целом задуманное в значительной степени реализовано, — сказал он. — Все линии, станции не висят в воздухе, а приходят в каждый конкретный район.

Так, добавил мэр, новые станции метро, Московского центрального кольца пришли уже в 66 районов города. А строящаяся Большая кольцевая линия не только разгрузит существующие ветки, но и придет еще в 26 районов, жители которых получат дополнительные станции рядом с домом.

Большое внимание уделяется и реконструкции дорог. Реализуется и проект строительства Московского скоростного диаметра — городской бессветофорной трассы, по которой можно будет проехать через всю столицу меньше чем за час. Она свяжет 48 районов столицы.

Шаговая доступность

Преобразились за последние годы и парки столицы. Появились также новые природные зоны отдыха.

— Я много читаю, слежу, смотрю, как развиваются другие мегаполисы мира. Лет за 10 там появилось по три–четыре новых парка. Мы реконструировали и создали 886 парков и зеленых территорий. И сегодня 90 процентов москвичей имеют парки и скверы в шаговой доступности. И это не заброшенные территории, а качественно обустроенные, — сказал Сергей Собянин.

При этом он подчеркнул, что работы здесь все еще достаточно много.

Современная медицина

Во время своего выступления глава города затронул и тему здравоохранения. Он заявил, что программа комплексной реконструкции столичных поликлиник завершится до конца 2023 года, тогда в городе появится 200 новых медучреждений.

— Все больницы Москвы должны быть качественные, поэтому мы вкладываем ресурсы в новое оборудование, реконструкцию корпусов, строительство новых почти во всех крупнейших стационарах города, — добавил он.

Нет плохих школ

Говоря о системе образования, Сергей Собянин сообщил, что Москва предоставляет качественное образование для всех школьников, независимо от места проживания или учебного заведения. Это подтверждают результаты детей на экзаменах, всероссийских и международных соревнованиях.

— Сегодня в столице откровенно плохих школ нет. И 95 процентов москвичей выбирают школу рядом со своим домом, — подчеркнул он.

Жилье нового уровня

Менять районы к лучшему помогает программа реновации жилого фонда. Мэр столицы поблагодарил всех, кто поддержал этот сложный проект.

— Я понимаю тех жителей, которые живут в современных домах и не хотят терпеть временного строительства и обустройства по программе реновации. И я понимаю, с другой стороны, нетерпение людей, которые хотят переселиться из хрущевок в современные дома. Это постоянно длящийся конфликт, но тем не менее он стоит того, ведь благодаря программе мы создаем в районах качественную современную среду на поколения вперед, — отметил Сергей Собянин.

В завершение своего выступления мэр подчеркнул, что при реализации всех проектов важно смотреть на район глазами жителя.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Соловьев, журналист, телеведущий:

— Москва, на мой взгляд, лучший город Земли. Утром я встал и подумал, куда бы мне пойти на пробежку. Поймал себя на мысли, что в детстве выбора такого не было, а сейчас в пешей доступности или в десяти минутах езды на машине у меня огромное количество парков и зон отдыха с беговыми дорожками. И это только один пример. При этом столица всегда готова делиться кадрами, знаниями, опытом.

Мне иногда хочется всю московскую команду правительства взять, положить на 3D-принтер и разослать точные копии по всем регионам. Мэр города Сергей Собянин работает 24 часа семь дней в неделю. И вся его команда также трудится в бешеном ритме. Поэтому я убежден, что Москва — знак абсолютного современного качества жизни.

КСТАТИ

«Мой район» — комплексная программа по развитию городской среды. Ее цель — создание комфортных условий для жизни во всех районах столицы. Сегодня более 90 процентов городских инвестиций направлено на реализацию проектов за пределами центра города. Благодаря программе появляются ухоженные парки и скверы, школы и детсады, удобный транспорт, места для отдыха, объекты социнфраструктуры, рабочие места недалеко от дома.

Строительство Благоустройство Москва Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова август…

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте