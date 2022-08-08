Сергей Собянин: Программа «Мой район» охватила абсолютно все сферы жизни столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) осматривает выставку на форуме «Мой район» в Гостином Дворе. Экскурсию ему провела заместитель начальника Управления государственной службы и кадров правительства Москвы Полина Логинова (справа) / Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В пятницу, 5 августа, мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в форуме «Мой район» в Гостином Дворе, осмотрел представленную там экспозицию и рассказал о развитии мегаполиса.

Когда у гостей столицы спрашивают, с чем ассоциируется у них наш город, то, по словам Сергея Собянина, в первую очередь они называют Кремль, ВДНХ, Тверскую улицу, Арбат, парк «Зарядье».

— Но если спросить у москвича, то житель Черемушек, Западного Дегунина, Зеленограда ответит, что, конечно, Москва — это прежде всего район, в котором он живет, подъезд, из которого выходит каждый день, двор, детский сад или школа, куда ходят его дети, остановка транспорта, на которую он идет, чтобы поехать на работу, — отметил мэр. — И из того, насколько эта среда комфортная, качественная, уютная, во многом формируется представление о нашем городе.

Мэр добавил, что гигантские проекты, представленные на выставке в Манеже и на форуме в Гостином Дворе, образуют ткань нашего города.

— Казалось бы, очень просто взять один район и построить там хорошую школу, уникальную поликлинику, парк и станцию метро. Но если подумать, что это надо сделать для всех 13 миллионов москвичей в каждом районе, дворе, квартале, то масштаб этой задачи становится просто невообразимым и малореализуемым, — подчеркнул глава города.

Тем не менее осуществить все это оказалось вполне реально: все сферы жизни города охватила программа «Мой район». При этом правительство не просто выполняет поставленные задачи, а реагирует на достаточно высокие запросы москвичей.

Рост в два раза

Много говорится об общественном транспорте и доступности Москвы. По словам Сергея Собянина, без развития метрополитена невозможно было бы решить эту задачу.

— Когда мы задумывались о том, чтобы 95 процентов горожан жили рядом с метро, то вначале это выглядело как фантазия. И все же станций метро стало больше в два раза, а в целом задуманное в значительной степени реализовано, — сказал он. — Все линии, станции не висят в воздухе, а приходят в каждый конкретный район.

Так, добавил мэр, новые станции метро, Московского центрального кольца пришли уже в 66 районов города. А строящаяся Большая кольцевая линия не только разгрузит существующие ветки, но и придет еще в 26 районов, жители которых получат дополнительные станции рядом с домом.

Большое внимание уделяется и реконструкции дорог. Реализуется и проект строительства Московского скоростного диаметра — городской бессветофорной трассы, по которой можно будет проехать через всю столицу меньше чем за час. Она свяжет 48 районов столицы.

Шаговая доступность

Преобразились за последние годы и парки столицы. Появились также новые природные зоны отдыха.

— Я много читаю, слежу, смотрю, как развиваются другие мегаполисы мира. Лет за 10 там появилось по три–четыре новых парка. Мы реконструировали и создали 886 парков и зеленых территорий. И сегодня 90 процентов москвичей имеют парки и скверы в шаговой доступности. И это не заброшенные территории, а качественно обустроенные, — сказал Сергей Собянин.

При этом он подчеркнул, что работы здесь все еще достаточно много.

Современная медицина

Во время своего выступления глава города затронул и тему здравоохранения. Он заявил, что программа комплексной реконструкции столичных поликлиник завершится до конца 2023 года, тогда в городе появится 200 новых медучреждений.

— Все больницы Москвы должны быть качественные, поэтому мы вкладываем ресурсы в новое оборудование, реконструкцию корпусов, строительство новых почти во всех крупнейших стационарах города, — добавил он.

Нет плохих школ

Говоря о системе образования, Сергей Собянин сообщил, что Москва предоставляет качественное образование для всех школьников, независимо от места проживания или учебного заведения. Это подтверждают результаты детей на экзаменах, всероссийских и международных соревнованиях.

— Сегодня в столице откровенно плохих школ нет. И 95 процентов москвичей выбирают школу рядом со своим домом, — подчеркнул он.

Жилье нового уровня

Менять районы к лучшему помогает программа реновации жилого фонда. Мэр столицы поблагодарил всех, кто поддержал этот сложный проект.

— Я понимаю тех жителей, которые живут в современных домах и не хотят терпеть временного строительства и обустройства по программе реновации. И я понимаю, с другой стороны, нетерпение людей, которые хотят переселиться из хрущевок в современные дома. Это постоянно длящийся конфликт, но тем не менее он стоит того, ведь благодаря программе мы создаем в районах качественную современную среду на поколения вперед, — отметил Сергей Собянин.

В завершение своего выступления мэр подчеркнул, что при реализации всех проектов важно смотреть на район глазами жителя.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Соловьев, журналист, телеведущий:

— Москва, на мой взгляд, лучший город Земли. Утром я встал и подумал, куда бы мне пойти на пробежку. Поймал себя на мысли, что в детстве выбора такого не было, а сейчас в пешей доступности или в десяти минутах езды на машине у меня огромное количество парков и зон отдыха с беговыми дорожками. И это только один пример. При этом столица всегда готова делиться кадрами, знаниями, опытом.

Мне иногда хочется всю московскую команду правительства взять, положить на 3D-принтер и разослать точные копии по всем регионам. Мэр города Сергей Собянин работает 24 часа семь дней в неделю. И вся его команда также трудится в бешеном ритме. Поэтому я убежден, что Москва — знак абсолютного современного качества жизни.

КСТАТИ

«Мой район» — комплексная программа по развитию городской среды. Ее цель — создание комфортных условий для жизни во всех районах столицы. Сегодня более 90 процентов городских инвестиций направлено на реализацию проектов за пределами центра города. Благодаря программе появляются ухоженные парки и скверы, школы и детсады, удобный транспорт, места для отдыха, объекты социнфраструктуры, рабочие места недалеко от дома.