Электронный дом делает жизнь проще

Фото: Из личного архива Юлии Борисовой

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Северное Измайлово Карта всех событий

К платформе «Электронный дом» подключились уже более 86 процентов многоквартирных домов. 9 августа жительница района Северное Измайлово Юлия Борисова рассказала «Вечерней Москве» о своем опыте использования системы и изменениях в районе.

— Юлия Владимировна, как давно вы живете в этом районе?

— По адресу: 15-я Парковая улица, 23, я живу с 2002 года. Я всегда была активным жителем, поэтому, когда несколько лет назад в нашем доме начался капитальный ремонт, я включилась в решение возникающих вопросов. А их, к сожалению, было много. Нам достался некомпетентный подрядчик, который очень плохо сделал кровлю, кое-где даже недоделал ее.

В итоге в доме начались протечки, квартиры во время дождя стало заливать. На тот момент старший по дому у нас числился номинально, то есть этот человек, как выяснилось, уже давно не жил в нашем доме. Поэтому было принято решение собрать инициативную группу жителей и выбрать председателя многоквартирного дома. На эту должность предложили назначить меня.

— Как вы узнали о платформе «Электронный дом»?

— О ней рассказал мне муж, предложил попробовать, и я согласилась. Раньше, если что-то случалось в доме, ломалось, перегорала лампочка, приходилось звонить в «Жилищник» или управу. Дозвониться туда тоже занимало время, да и проверить, приняли ли твое обращение, будет ли какая-то реакция, мы не могли. Теперь же заявки на устранение неполадок и ремонт мы оставляем с помощью «Электронного дома». Это гораздо удобнее по нескольким причинам. Во-первых, никуда не нужно звонить или ходить.

Достаточно открыть приложение или сайт и заполнить простую форму. Во-вторых, если заявка оставлена в «Электронном доме», то ее статус виден в системе. Более того, все заявки видят по дому все зарегистрированные жители. После начала использования этой цифровой системы все наши просьбы службами стали выполняться точно в срок или даже быстрее. Это очень здорово! Например, когда была ситуация с протечкой и ремонтом кровли, мы написали обращение в «Электронный дом», и процесс сразу же запустился. Был определен новый подрядчик, который все починил.

— Много ли жителей в доме подключились к платформе?

— Изначально было всего несколько человек, сегодня нас уже более 50. Но это, к сожалению, далеко не все жители. Я сейчас активно всех агитирую подключиться к «Электронному дому», объясняю, в чем его удобство. Люди реагируют положительно, но есть старшее поколение с кнопочными телефонами — они технической возможности присоединиться не имеют.

— Как думаете, что нужно, чтобы большинство жителей подключилась к платформе?

— Думаю, нужно больше информировать москвичей о проекте. Я узнала о нем совершенно случайно. Если бы мне не рассказали, не уверена, что мы бы присоединились к «Электронному дому». Причем информировать, на мой взгляд, должны как старшие по дому — я этим активно занимаюсь, — так и управа, ГБУ «Жилищник», средства массовой информации. Может быть, больше рассказывать об этом на mos.ru, куда заходят практически все горожане. Тогда и жители будут активнее присоединяться.

— Как сейчас проходят ваши собрания собственников?

— Мы проводим общие собрания собственников в «Электронном доме». Несмотря на то что у нас зарегистрированы не все жители, принять участие в собрании могут все. Кто-то голосует на платформе, это очень просто: нужно зайти в систему, ввести свои данные, а затем ответить на вопросы. По своему личному опыту скажу, что это занимает меньше пяти минут.

Те же, у кого нет «Электронного дома», имеют возможность передать свое решение на бумаге. Но это достаточно трудоемко и не очень удобно. К счастью, когда мы проводили собрания, на помощь нам приходили сотрудники, обслуживающие платформу.

Они взяли на себя работу по обходу квартир и сбору подписей. Все было организовано очень хорошо. Заранее были известны сотрудники, которые будут ходить по квартирам. Мы повесили объявление в подъезде с их фотографиями, чтобы жители не боялись и открывали им дверь.

Но все же в таком формате «по старинке» есть ряд существенных минусов. Например, застать всех дома было тяжело. Кроме того, люди заполняли бумаги с ошибками, приходилось что-то переделывать. В электронной системе такого произойти не может. Так что, надеюсь, со временем все же большинство наших жильцов выберет платформу «Электронный дом».

КСТАТИ

В этом году в приложении «Электронный дом Москва » появилась новая опция — общедомовой чат. В нем соседи смогут обсуждать содержание и обслуживание своего жилья, делиться мнениями по вопросам благоустройства объекта и прилегающей территории, предупреждать о шумных работах во время ремонта квартиры.