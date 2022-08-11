Создание комфортных условий для занятий физкультурой в шаговой доступности от дома — один из приоритетов работы властей города

Инструктор-преподаватель по функциональному тренингу нового спортивного центра на Тверской Павел Блинов выполняет упражнение на тренажере «кроссовер». Посещать различные секции и заниматься на тренажерах могут бесплатно все горожане / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

11 августа в Москве состоялось открытие многофункционального «Центра» для занятий спортом. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, как еще городские власти популяризируют массовый спорт.

В небольшом зале расположилось множество разных тренажеров. Для любителей кардионагрузок в самом центре стоит новая беговая дорожка. Рядом — массивная конструкция со штангами и блинами, новый велотренажер. В другом углу зала на специальной стойке лежат разноцветные гантели — от 1 до 15 килограммов.

Новое пространство для занятий спортом в преддверии Дня физкультурника открыли представители столичного ГБУ «Центр».

— Здесь оборудовали полноценный тренажерный зал. В нем есть все необходимое для занятий, — рассказывает начальник управления развития физической культуры и спорта ГБУ «Центр» Антон Магонов. — Кроме того, в здании уже открылись секции настольного тенниса, йоги, суставной гимнастики, фитнеса и пилатеса. А в ближайшее время откроются секции для пожилых москвичей в рамках проекта «Московское долголетие», секция kangoo jumps (занятия фитнесом в специальных пружинящих ботинках. — «ВМ») и функционального тренинга.

Открытие нового спортивного центра — не единственный подарок москвичам ко Дню физкультурника. Главным местом проведения праздника 13 августа станет Олимпийский комплекс «Лужники». Там на 50 площадках пройдут соревнования и спортивные развлечения для всех горожан.

По словам инструктора-преподавателя центра на Тверской Павла Блинова, в Москве делают очень многое для того, чтобы популяризировать массовый спорт.

— Важно создавать условия для бесплатных занятий физической культурой в шаговой доступности от дома. Когда открываются центры такого уровня, как в столице, люди охотнее будут заниматься спортом, — сказал Павел Блинов.

Популяризация спорта среди населения — это одна из приоритетных задач столичных властей. В Москве, например, с 2020 года существует проект «Спортивные выходные». Каждую субботу и воскресенье в городских парках, физкультурных центрах проводят бесплатные занятия по разным видам спорта. За это время наставники проекта, квалифицированные тренеры, провели более трех тысяч занятий.

Кроме этого, в столице планируют построить 45 новых спортивных объектов на заброшенных и неэффективно используемых территориях. В городе появятся места для занятий спортом на свежем воздухе и в специально оборудованных залах, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, скалолазные центры.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Департамента строительства Москвы, в столице за счет городского бюджета возводят 20 спортивных объектов общей площадью 172,2тысячи квадратных метров. С начала 2022 года в эксплуатацию уже ввели 14 спортобъектов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл Маслиев, председатель комитета по спорту и туризму Московской торгово-промышленной палаты:

— Спорт в столице — это одно из самых важных направлений нашей деятельности. Мы развиваем спортобъекты и стараемся предоставить возможности для занятия разными его видами всем жителям города. Главный показатель эффективности нашей работы заключается в том, что все больше людей интересуются занятиями физкультурой.