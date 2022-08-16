Какой будет станция «Марьина Роща» Большой кольцевой линии

Фото: Stroi.mos.ru

15 августа в столичном Стройкомплексе рассказали о том, как создается станция «Марьина Роща» Большой кольцевой линии метро.

Пока идет стройка на Большом кольце, на Люблинско-Дмитровской линии продолжают ходить поезда. Вторую «Марьину Рощу» готовят к сдаче в этом году. Новая станция получит необычное оформление.

Графский декор уже появился на «Марьиной Роще» Большого кольца. На платформе установили фарфоровые чайники, блюдца — на эскалаторе. Все они — необычные элементы убранства, которые задумали архитекторы — победители международного конкурса. Предполагалось, что название станция получит другое — «Шереметьевская». Позже решили закрепить привычную «Марьину Рощу».

Оригинальным получился и вестибюль «Марьиной Рощи» — его украшают пузатые шары-колонны. Каждая выполнена из металла, начищенного до зеркального блеска так, что пассажиры увидят свои отражения.

Не обошлось и без рекордов на «Марьиной Роще». Здесь уже установили самые длинные в столичной подземке эскалаторы — пассажиры преодолеют чуть более 130 метров, прежде чем окажутся на платформе.

— На четырех эскалаторах большого наклонного хода пусконаладка завершена, проведены грузовые испытания, смонтированы и подключены светильники. Эскалаторы, соединяющие вестибюль с платформенным участком, являются самыми длинными в Московском метрополитене, — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, параллельно ведется устройство различных инженерных систем, в том числе противопожарных. В ближайшее время будет установлено оборудование тонкораспыленной воды, предназначенное для тушения пожаров в кабельных коллекторах.

Станция «Марьина Роща» станет частью крупного транспортно-пересадочного узла, объединяющего Люблинско-Дмитровскую и Большую кольцевую линию метро, второй и четвертый Московские центральные диаметры, а также наземный транспорт. С ее открытием ожидается сокращение нагрузки на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии примерно на 15 процентов. А местные жители будут экономить время поездки в соседние районы — приблизительно 10–15 минут.

— Расположенная на уровне 72 метров под землей «Марьина Роща» Большого кольца войдет в тройку станций-лидеров среди самых глубоких в Московском метрополитене, — констатировали в Стройкомплексе.

ЦИФРА

199 километров линий метро и МЦК построено с 2011 года. Сеть Московского метро выросла в 1,5 раза.

КСТАТИ

Северо-восточный участок — самый сложный на всем протяжении Большого кольца. Станция располагается на глубине более 70 метров. Кроме того, рядом возводят терминал для МЦД-2.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

«Марьина Роща» расположена в одноименном районе. В пешей доступности проживают порядка 50 тысяч человек. Пассажиропоток оценивается в 9,7 тысячи человек.