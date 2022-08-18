Пространство комфорта: новый флагманский офис на северо-западе предлагает калейдоскоп услуг и сервисов

Фото: Пресс-служба соцкомплекса Москвы

Свыше 17 миллионов обращений поступило в «Мои документы» с начала года. Если раньше москвичи бегали по городу, собирая нужные справки, то теперь сами центры госуслуг идут навстречу жителям: растет число офисов по всей столице, появляются новые удобные сервисы.

Летом распахнул двери для посетителей новый флагманский офис СЗАО в ТЦ «Калейдоскоп» на Сходненской улице, также в этом году открылись центры «Мои документы» в Ховрине, Отрадном, Марьине, Свиблове, Южном Медведкове и Конькове. Расширился в 2022-м и список предоставляемых заявителям возможностей.

Например, зарегистрировать транспортное средство теперь можно в районном центре госуслуг — в Красносельском, а не только во флагманах. В восьми офисах «Мои документы» сотрудники ГИБДД проводят регистрацию ТС, вносят изменения в регистрационные данные, а также снимают с учета. Площадки осмотра автомобилей расположены в шаговой доступности от офисов. Причем в Красносельском такая площадка подойдет и автовладельцам крупногабаритных ТС.

С 1 июля две услуги стали доступнее. Так, зарегистрироваться по месту жительства или пребывания в Москве теперь можно в любом центре госуслуг (без привязки к району проживания).

Также в центрах госуслуг паспорт РФ теперь оформляется пять рабочих дней с момента поступления документов в отдел миграции (ранее был срок от десяти дней). Тем временем во флагманских офисах и Дворце госуслуг на ВДНХ появилась возможность создания электронных дубликатов 19 разных бумажных документов. Они будут бессрочно храниться в личном кабинете на портале gosuslugi.ru, и жители смогут использовать их для получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

А еще отныне в любом столичном центре госуслуг физлица могут зарегистрировать право собственности на объекты недвижимости, находящиеся за пределами столицы (ехать в другой регион необязательно). Ранее у горожан заявление принимали только во Дворце госуслуг на ВДНХ и в центре по работе с крупными застройщиками.

С 4 июля жители могут оформить персонифицированную электронную карту болельщика через портал gosuslugi.ru. Во флагманах и Дворце госуслуг на ВДНХ сотрудники помогут подтвердить личность буквально за пять минут. Карта необходима для посещения спортивных мероприятий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

— Дорогие сотрудники центров «Мои документы»! Говорят, что не все герои носят плащи — и это именно про вас. Каждый день вы помогаете жителям получать больше 280 госуслуг и решать важнейшие вопросы, связанные с документами. При этом это не единственный ваш фронт работ. Вы участвуете в ключевых городских проектах и помогаете внедрять стандарты качества клиентоориентированности в столице.

В поликлиниках вы — настоящие амбассадоры искреннего сервиса, и в качестве администраторов встречаете пациентов, решаете немедицинские вопросы и снимаете нагрузку с врачей. Вы прививаете москвичам любовь к здоровому образу жизни: в центрах госуслуг можно быстро проверить здоровье на современных диагностических комплексах, а еще вы помогли запустить «Спортивные выходные» и мотивируете жителей столицы заниматься спортом в городских парках и онлайн.

Вы работаете в павильонах «Здоровая Москва», ежедневно консультируя более трех тысяч москвичей по организационным вопросам. Наконец вы поддерживаете и онкопациентов: как персональные помощники вы помогаете записаться на исследование, напоминаете о приеме — в общем, всесторонне поддерживаете горожан с онкологией.

Мы благодарим вас за труд и внимательное отношение к каждому! «Мои документы» уже давно стали эталоном оказания услуг не только в столице, но и во всей стране. Впереди — только больше проектов и новые успехи!

1/8 Личный экран. Дополнительный экран для за- явителей позволит удобнее про- верять вводимые в компьютерную систему данные / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва 2/8 Стереоскоп. На экспозиции «Москва — с заботой об истории» предлагают посмотреть старые фото (негативы) 3/8 Регистрация брака. Пара может не только расписаться, но и сделать фотосессию / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва 4/8 Настроение. Дизайн офиса, стилизованный под узор калейдоскопа, заряжает позитивом. Ежедневно в СЗАО будут принимать до 1200 человек / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва 5/8 Кафе. Решая деловые вопросы, несложно выкроить время на чашечку чая или кофе с ароматным круассаном, когда рядом кафе / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва 6/8 Авангард. Яркие геометрические фигуры в оформлении интерьера созвучны с названием ТЦ «Калейдоскоп», где расположился новый флагманский офис / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва 7/8 Робот-диагност. Чтобы визит за документами был еще полезнее, можно быстро про- верить показатели здоровья 8/8 Окна приема. Для обслуживания посетителей открыто 89 окон. Центр работает каждый день с 10:00 до 22:00 без перерывов и выходных / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

Виктор Раков, актер, народный артист РФ:

— В центры госуслуг я обращался не раз: прописывался, выписывался, мой сынок получал паспорт, а я даже — охотничий билет. И во всех случаях это было чрезвычайно удобно, быстро и легко. Никаких очередей и бумажной волокиты. Меня это радовало особенно потому, что я хорошо помню, сколько сил и времени отнимали очереди раньше. Сейчас все проще, особенно в тех случаях, когда достаточно интернета.

Валерия, певица, народная артистка РФ:

— Центры госуслуг — очень современная система. Вообще, в нашем понимании, Сергей Собянин — мэр-революционер, который делает все для того, чтобы людям было удобно, и центры госуслуг — в числе таких удобных инструментов для граждан. Мы с моим мужем, продюсером Иосифом Пригожиным обращаемся в «Мои документы» регулярно. Желаем этим центрам дальнейшего развития, чтобы всем гражданам было комфортно обслуживаться.

Никас Сафронов, народный художник РФ:

— Мое поколение помнит, как получение справок напоминало своего рода проект — надо было запланировать время, поехать по указанному адресу, обнаружить, что учреждение переехало или же сегодня неприемный день...

Все волшебным образом изменилось после решения об административной реформе в стране, включая новое качество госуслуг. Сейчас Москва празднует 11-летие центров «Мои документы». Здесь уютно, быстро и вежливо. Видно, что государство уважает своих граждан и готово помочь.

С праздником вас!