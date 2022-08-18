Экспонатами выставки стали изящные сады и композиции

Ландшафтный дизайнер, автор проекта «Сад-огород в Ясной Поляне» Екатерина Боганова представила на фестивале композицию, вдохновившись яблоневыми садами Льва Толстого. А в огороде великого писателя росли ягоды и овощи, лекарственные и пряные травы / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

В пятницу, 19 августа, в музее-заповеднике «Царицыно» открывается пятый Фестиваль исторических садов. Образцы изящного садоводства, которые покажут посетителям, изучала «Вечерняя Москва».

Ягоды и овощи, целебные травы и лекарственные растения, яркие цветы и плодовые деревья. В каждом из десяти представленных здесь садов есть свои изюминка, неуловимый шарм, которые создают удивительную атмосферу недосказанности, легкости и изящества.

— В этом году заявок от ландшафтных дизайнеров на участие в фестивале было больше, чем обычно. Но жюри отобрало только десять работ, — рассказывает один из организаторов Фестиваля исторических садов в «Царицыне» Карен Мелоян. — Причем пять из десяти садов открытые и имеют 20-метровые фотозоны. Посетители смогут не только войти в сад, чтобы полюбоваться цветами, травами, деревьями и кустарниками, но и сделать там памятные снимки. Раньше гостей в сады не пускали, они любовались творениями мастеров издали. Но ландшафтные дизайнеры учли этот момент и решили «приблизить» свои работы к посетителям.

Тема фестиваля обозначена как «Изящное садоводство» и повторяет название главного садового бестселлера конца XIX века, написанного знаменитым российским дендрологом Арнольдом Регелем. В нем известный садовод сумел сформулировать основные принципы создания ландшафтных садов, дает практические рекомендации для начинающих любителей и ценителей приусадебных клумб.

Книга и сегодня считается прекрасным учебником садоводства. Впрочем, участникам фестиваля тоже есть что рассказать гостям.

— В фестивале я участвую второй раз. В прошлом году мы делали вишневый сад для музея-усадьбы «Мелихово», — вспоминает магистр ландшафтной архитектуры Мария Селезнева. — В этом решили сделать симметричный сад пейзажной формы.

В подготовке проекта Селезневой «В согласии с природой» были использованы 80 единиц брабанта, 110 — кизильника, 38 имбирной мяты «джинджер минт» и 6 декоративных яблонь сорта «джон доуни».

— Все эти растения очень неприхотливы и украсят любой дачный участок, — рассказывает Мария Селезнева. — Причем за ними не придется ехать в питомник, можно забронировать растения прямо на фестивале. А лично я всем советую посадить на участке декоративную яблоню, она для средних широт России незаменима и весной будет радовать всех пышным белоснежным цветением.

Праздник изящества и красоты продлится десять дней. Посетителей ждут концерты, лекции, мастер-классы, авторские экскурсии.

Одна из самых интересных экскурсий пройдет по саду Екатерины Богановой, автор представила мини-копию огромного сада-огорода Льва Толстого, где росли укроп и тыква, физалис, а еще у писателя были прекрасный розарий, теплицы и яблочный сад. Фестиваль будет длиться десять дней, пройдут музейные проекты. 20 августа — День комнатных растений, 27 августа — День керамики с выставкой «Флора и фауна далеких планет». А еще гостей ждут открытия.

— Петр Первый интересовался изящным садоводством и привозил из Европы семена растений. Есть письма, где он спрашивает, как поживают его сеянцы, — улыбается автор сада «Интродукция» Оксана Бровкина. — Сад покажет растения, завезенные царем, это каштан, пихта белая и... Приходите и узнайте сами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Машинский, заместитель генерального директора музея-заповедника «Царицыно»:

— Царицыно строилось как загородная резиденция Екатерины II. Вокруг дворца был разбит большой пейзажный парк, а в конце XIX века в Царицыне появился дачный поселок, жители которого украшали свои дома цветочными клумбами. В этом году Фестиваль исторических садов посвящен изящному садоводству. Так мы отдаем дань садовым архитекторам прошлого и поддерживаем современных.