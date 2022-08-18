Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Экспонатами выставки стали изящные сады и композиции

Альфия Камилова
Город
Экспонатами выставки стали изящные сады и композиции
Ландшафтный дизайнер, автор проекта «Сад-огород в Ясной Поляне» Екатерина Боганова представила на фестивале композицию, вдохновившись яблоневыми садами Льва Толстого. А в огороде великого писателя росли ягоды и овощи, лекарственные и пряные травы / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

В пятницу, 19 августа, в музее-заповеднике «Царицыно» открывается пятый Фестиваль исторических садов. Образцы изящного садоводства, которые покажут посетителям, изучала «Вечерняя Москва».

Ягоды и овощи, целебные травы и лекарственные растения, яркие цветы и плодовые деревья. В каждом из десяти представленных здесь садов есть свои изюминка, неуловимый шарм, которые создают удивительную атмосферу недосказанности, легкости и изящества.

— В этом году заявок от ландшафтных дизайнеров на участие в фестивале было больше, чем обычно. Но жюри отобрало только десять работ, — рассказывает один из организаторов Фестиваля исторических садов в «Царицыне» Карен Мелоян. — Причем пять из десяти садов открытые и имеют 20-метровые фотозоны. Посетители смогут не только войти в сад, чтобы полюбоваться цветами, травами, деревьями и кустарниками, но и сделать там памятные снимки. Раньше гостей в сады не пускали, они любовались творениями мастеров издали. Но ландшафтные дизайнеры учли этот момент и решили «приблизить» свои работы к посетителям.

Тема фестиваля обозначена как «Изящное садоводство» и повторяет название главного садового бестселлера конца XIX века, написанного знаменитым российским дендрологом Арнольдом Регелем. В нем известный садовод сумел сформулировать основные принципы создания ландшафтных садов, дает практические рекомендации для начинающих любителей и ценителей приусадебных клумб.

Книга и сегодня считается прекрасным учебником садоводства. Впрочем, участникам фестиваля тоже есть что рассказать гостям.

— В фестивале я участвую второй раз. В прошлом году мы делали вишневый сад для музея-усадьбы «Мелихово», — вспоминает магистр ландшафтной архитектуры Мария Селезнева. — В этом решили сделать симметричный сад пейзажной формы.

В подготовке проекта Селезневой «В согласии с природой» были использованы 80 единиц брабанта, 110 — кизильника, 38 имбирной мяты «джинджер минт» и 6 декоративных яблонь сорта «джон доуни».

— Все эти растения очень неприхотливы и украсят любой дачный участок, — рассказывает Мария Селезнева. — Причем за ними не придется ехать в питомник, можно забронировать растения прямо на фестивале. А лично я всем советую посадить на участке декоративную яблоню, она для средних широт России незаменима и весной будет радовать всех пышным белоснежным цветением.

Праздник изящества и красоты продлится десять дней. Посетителей ждут концерты, лекции, мастер-классы, авторские экскурсии.

Одна из самых интересных экскурсий пройдет по саду Екатерины Богановой, автор представила мини-копию огромного сада-огорода Льва Толстого, где росли укроп и тыква, физалис, а еще у писателя были прекрасный розарий, теплицы и яблочный сад. Фестиваль будет длиться десять дней, пройдут музейные проекты. 20 августа — День комнатных растений, 27 августа — День керамики с выставкой «Флора и фауна далеких планет». А еще гостей ждут открытия.

— Петр Первый интересовался изящным садоводством и привозил из Европы семена растений. Есть письма, где он спрашивает, как поживают его сеянцы, — улыбается автор сада «Интродукция» Оксана Бровкина. — Сад покажет растения, завезенные царем, это каштан, пихта белая и... Приходите и узнайте сами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Машинский, заместитель генерального директора музея-заповедника «Царицыно»:

— Царицыно строилось как загородная резиденция Екатерины II. Вокруг дворца был разбит большой пейзажный парк, а в конце XIX века в Царицыне появился дачный поселок, жители которого украшали свои дома цветочными клумбами. В этом году Фестиваль исторических садов посвящен изящному садоводству. Так мы отдаем дань садовым архитекторам прошлого и поддерживаем современных.

История Фестивали Район Царицыно
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Курс доллара растет: пора покупать валюту?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Поможет ли Россия берегу турецкому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что я сегодня могу?

Никита Миронов
Никита Миронов

Пустая трата времени

Регина Захарова
Регина Захарова

Три десятилетия развития

Михаил Конаровский
Михаил Конаровский

Обстановка стабилизировалась

Николай Макаров
Николай Макаров

Ответы на загадки истории

Все мнения
О проекте